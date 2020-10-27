疫情恶化打压美股，蚂蚁集团 IPO 马云成全球第 11 大富豪，9 月季度苹果利润或同比下降 7%

北京时间 10 月 27 日消息，欧美疫情恶化，市场担忧各国收紧防疫限制措施将导致全球经济活动进一步萎缩，美股收跌，三大股指跌幅均超过 1.5%。截至收盘，道指跌 650.19 点，跌幅为 2.29%，报收 27685.38 点；标普 500 指数跌 64.42 点，跌幅为 1.86%，报收 3400.97 点；纳指跌 189.34 点，跌幅为 1.64%，报收 11358.94 点。

美国主要科技巨头多数下跌：

美国主要科技巨头

中国主要科技股涨跌互现：

中国主要科技股

中概股股价

其他中概股大多数下跌，其中上涨的公司包括：

上涨的其他中概股

与上一交易日持平的公司包括：

与上一交易日持平的其他中概股

下跌的公司包括：

下跌的其他中概股

预计京东第三季度营收将明显增长

今年以来京东股价累计上涨逾 1 倍。虽然会有人认为京东股价不会受到美国大选影响，但实际情况并非如此。虽然特朗普政府的政策对中国不够友好，但自他上任以来，京东股价上涨了近 2 倍。京东业务主要依赖中国消费者，受美国大选影响相对较小，受中国经济影响更大。新冠疫情在中国已基本得到控制，在美国呈蔓延之势，单日新增确诊病例与中国全部确诊病例相当。中国被普遍认为是从疫情中恢复的第一个主要经济体，第三季度 4.9% 的 GDP 增速给人留下深刻印象。第一季度净营收增长 21%，第二季度增速进一步扩大到 34%，运营利润增长逾 1 倍。预计第三季度京东营收将继续明显增长。截至 6 月底，京东活跃账户为 4.174 亿，增长 30%。鉴于京东业务增长和中国宏观经济形势，京东第三季度业绩令人期待。按今年的利润预期计算，京东市盈率超过 50 倍，但按明年的预期利润计算，京东市盈率仅为 36 倍。资料显示，机构持有 43.4% 的京东股票，内部员工、公众和上市公司的持股比例分别为 14.9%、15.6% 和 26.2%。今天常规交易中，京东股价上涨 0.07 美元，涨幅为 0.09%，报收于 81.41 美元，盘中一度探底 80.01 美元。

蚂蚁集团上市将使马云成为全球第 11 大富豪

蚂蚁集团将通过在沪、港两地同时上市融资 345 亿美元，成为有史以来金额最高的 IPO 交易。蚂蚁集团将在沪市融资 172.3 美元，发行价为 68.8 元；在港股上市将融资 172.4 亿美元。11 月 5 日登陆港股时，根据股价，蚂蚁集团市值将达到 3133.7 亿美元，超过摩根大通，4 倍于高盛。蚂蚁集团发布的信息显示，机构投资者认购了逾 760 亿股股票。马云计划在沪市认购 7.3 亿股股票。蚂蚁集团完成 IPO 后，阿里巴巴持股比例将达到 32%。它将超过沙特阿美的 290 亿美元，成为有史以来在 IPO 中融资金额最高的公司。根据蚂蚁集团在沪港两市的定价，马云持有的 8.8% 股份价值 274 亿美元，总财富将达到 716 亿美元，成为全球第 11 大富豪。除马云外，至少 18 个人也将因蚂蚁集团 IPO 成为亿万富豪。公司董事彭蕾持有的股票价值 52 亿美元，是仅次于马云的第二大个人股东。董事长井贤栋持有的股票价值 31 亿美元。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股绝大多数下跌，其中上涨的公司包括：

上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

下跌的其他国外科技股

摩根大通预计亚马逊第三季度业绩将超过分析师预期

摩根大通分析师道格 · 安穆斯（Doug Anmuth）星期一发表投资报告称，9 和 12 月份季度，亚马逊业绩将超过华尔街预期。亚马逊将于星期四美股收盘后发布财报。华尔街预计第三季度亚马逊营收为 925 亿美元，每股收益为 7.25 美元，第四季度亚马逊营收和每股收益分别为 1114 亿美元和 8.87 美元。安穆斯维持对亚马逊股票的 “增持”评级和 4050 美元的目标股价。今天常规交易中，亚马逊股价上涨 2.64 美元。涨幅为 0.08%，报收于 3207.04 美元，盘中一度摸高 3282.98 美元。尽管今年以来涨幅已超过 70%，他认为亚马逊股价还有上涨空间。安穆斯指出，商务部的数据显示，与第二季度的 25.05% 相比，9 月份电商销售增速仅下降 150 个基点。安穆斯预计今年圣诞销售季亚马逊销售将创下有史以来新高，认为第三、四季度亚马逊营收和利润将双双超过预期。

9 月份季度苹果利润或同比下降 7%

德意志银行分析师杰里尔 · 昂格（Jeriel Ong）星期一发表投资报告称，星期四发布 9 月份季度财报时，苹果可能沿用最近的模式：不发布当前季度业绩预期。他表示，由于 iPhone 12 跳票，苹果可能不会披露 12 月份季度业绩预期，“在 29 日发布财报时，iPhone 12 才发售一周时间，我们不能确定苹果会发布业绩预期。自 1 月份以来，苹果官方从未披露业绩预期。通常情况下，在披露 12 月份季度业绩时，新款 iPhone 已上市发售 1.5 个月了”。昂格对苹果股票评级为 “买进”，目标股价为 140 美元。华尔街预计 9 月份季度苹果每股收益为 71 美分，营收为 641.6 亿美元；上年同期这两个数据分别为 76 美分和 640.4 亿美元，这意味着营收基本持平，利润将下跌 7%。至于 12 月份季度，分析师预计苹果每股收益为 1.36 美元，增长 9%；营收为 1002.2 亿美元，增长 13%。Evercore ISI 分析师阿米特 · 达莱纳尼（Amit Daryanani）维持对苹果股票的 “增持”评级和 135 美元目标股价，称苹果将受益于 iPhone 12 超级升级周期、服务业务增长和非 iPhone 硬件需求的强劲。Cowen 分析师克里什 · 桑卡尔（Krish Sankar）维持对苹果股票的 “增持”评级和 133 美元目标股价，认为苹果 9 月份业绩将符合华尔街预期，12 月份营收将同比增长 5%，iPhone 销量将达到 7000 万部，“苹果仍然是最好的硬件股票之一”。今天常规交易中，苹果股价上涨 0.01 美元，涨幅为 0.01%，报收于 115.05 美元。