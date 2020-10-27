三大运营商移动用户发展现天花板，5G 消息稳步推进挑战犹存

日前，三大运营商陆续公布了今年前三季度财务及运营数据。数据显示，1-9 月，三大运营商营收均实现同比正增长。净利润方面，除了中国移动微降 0.3%，中国电信和中国联通均同比增长。

5G 商用已超过一年，截至 9 月底，我国已基本实现了地市 5G 覆盖，5G 终端连接数超过 1.6 亿户。同时，5G 用户数也在稳步增长，5G 消息再迎新进展，5G 这个投资重点领域，带来的想象力也正在逐步增长。

运营商业绩回暖，新兴业务对营收贡献增长

据记者统计，2020 年前三季度，三大运营商净利润共计 1050.9 亿元，平均日赚约 3.84 亿元，低于 2019 年同期的 4.03 亿元。

具体来说，三大运营商前三季度的营收均有所增长，表明其正在逐步从疫情影响中恢复。其中，中国移动以 5744 亿元排在首位，其次是中国电信实现营收 2926 亿元，中国联通以营收 2254 亿元排在最后。

净利润方面，中国移动当期净利润为 816 亿元，而中国电信和中国联通分别 187 亿元和 48 亿元，差别较大。不过，除了中国移动，中国联通和中国电信利润均为正增长，中国联通净利润同比增速达 10.8%。中国移动在财报中表示，其第三季度利润继续改善，实现正增长。

总体来看，三大运营商营收结构持续优化，IDC、CDN、产业互联网等领域对营收的影响逐步增大，这些新兴业务的营收占比也在逐步提升。

中国联通财报显示，2020 年首三季度，产业互联网业务收入为 326.56 亿元，比去年同期上升 34.4%。而得益于创新业务快速增长拉动，其固网主营业务收入达到 890.57 亿元，比去年同期上升 12.9%。

中国电信也在财报中表示，今年前三季度产业数字化收入约为 634.36 亿元，同比增长 6.9%。其中 IDC 收入达到 215.84 亿元。同时，加快推进 “网是基础、云为核心、网随云动、云网一体”的云网融合战略，全网云业务收入约为 80.46 亿元，保持快速增长，规模进一步提升。

中国移动虽未在财报中具体说明其新兴业务的收入，但表示将继续推进 “5G+”计划、深化基于规模的价值经营、推动 CHBN（C：移动市场、H：家庭市场、B：政企市场、N：新兴市场）全向发力，实现全年通信服务收入保持增长。

工信部发布的最新数据显示，1-9 月，电信业务收入累计完成 10228 亿元，同比增长 3.2%，增速较上半年持平。其中，实现固定通信业务收入 3494 亿元，同比增长 11.5%，增速较上年同期提高 2.1 个百分点；实现移动通信业务收入 6734 亿元，同比下降 0.6%，降幅较上年同期和今年上半年分别收窄 3.3 个和 0.3 个百分点。

此外，固定增值及其他收入持续较快增长，有力推动电信业务收入增长。三家基础电信企业积极发展 IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算、人工智能等新兴业务，前三季度共完成固定增值业务收入 1308 亿元，同比增长 23.1%，在电信业务收入中占比为 12.8%，拉动电信业务收入增长 2.5 个百分点。

移动用户发展现天花板，又迎新入局者

随着 5G 商用超过一年，运营商对于 5G 的建设成效开始显现。最新数据显示，截至 9 月底，我国已经累计建设 5G 基站 69 万个，累计终端连接数已超过了 1.6 亿户。

近日，工信部新闻发言人、信息通信发展司司长闻库表示，目前 5G 基站建设已经提前完成年度 50 万个的目标，基本实现了地市 5G 覆盖。

截至目前，中国移动已开通 5G 基站超过 35 万座，在全国所有地级市和部分重点县城实现 5G 网络商用，提前完成全年 5G 建设目标。中国电信和中国联通共建共享 5G 网络，累计开通 5G 基站 33 万个，5G 网络覆盖扩大至全国所有地级及以上城市。

从财报披露的数据来看，中国移动在 5G 套餐用户数上领先之势进一步扩大。财报显示，截至 9 月份，中国移动 5G 套餐用户达 1.14 亿户，中国电信 5G 套餐用户总数达到 6480 万户。中国移动和中国电信的 5G 套餐用户数之和达到了 1.78 亿户，而中国联通仍未公布 5G 套餐用户。

三大运营商公布的运营数据显示，4G 用户、5G 套餐用户都取得了正增长。但除中国电信外，今年前 9 个月，中国联通和中国移动的新增移动用户仍为负增长。

独立电信分析师付亮表示，16 亿左右将是我国手机用户的高点，如环境没有较大变化的话，很难再有大突破。

由此可见，随着人口红利的消失，运营商的移动用户发展将触及天花板。在此情况下，由于携号转网的不断推进，以及第四大运营商中国广电的入局，5G 用户发展竞争压力依旧存在。

近日，中国广电网络股份有限公司举行揭牌仪式，成为国内第四大运营商。通过与中国移动签约实现基站共建共享，今后，中国广电的手机用户除了可以使用广电自建的 5G 基站，还将可以共享使用移动的基站。据透露，后续中国广电除了 5G 业务外，预计也有望推出 4G 业务。

今年 8 月，中国移动董事长杨杰表示，中国移动母公司已经和中国广电签署了合作协议，目前双方正就细节问题展开进一步商谈，今年在整个 5G 合作方面，没有具体实质的网络建设部署，预计明年双方会共建共享 5G。

不过付亮认为，三大运营商之间基本取得了一定的均衡，而且有线宽带和移动用户相互促进的趋势仍在，新进入的中国广电如何破局将成为难题。

5G 消息稳步推进，挑战犹存

今年 4 月，三大运营商宣布发力富媒体消息，将联手推出 “5G 消息”，以终端原生方式对传统短消息进行转型升级。此外，全球移动通信系统协会 GSMA 计划将 5G 消息纳入 5G 终端必选功能，用户更换 5G 手机或将现有 4G/5G 手机升级，并且无需下载客户端，即可便捷使用 5G 消息服务。

一时之间，5G 消息引发多方关注，成为备受期待的一大 5G 应用。

之后在 7 月，中移互联网公司副总经理庄仁峰表示，当前，三家运营商都已经启动了 5G 消息商业化平台的建设工作，5G 消息在中国的落地发展进入快车道。

如今距离 5G 消息推出已有半年，目前来看，5G 消息距离真正落地仍有一段路要走。

近日，中移动互联网有限公司融合通信事业部副总经理吴华挚表示，中国移动 5G 消息目前已经面向 15 个试点省的友好用户开放试商用对接。

中国联通研究院终端业务研究室主任胡博则表示，中国联通前期已展开商用实验，基于 5G 消息进行能力开放探索。

而中国电信增值中心 5G 消息运营部总经理杜成新介绍，目前中国电信投入 5G 消息研发及运营的团队大概在七八十个人，已投入几百万元资金，目前也在与合作伙伴持续推进 5G 消息业务的开发测试。

据 GSMA 对 A2P 短信和 RCS 的市场空间预判，当前 A2P 短信全球空间为 600 亿美元，预计到 2021 年增长至 900 亿美元，而 RCS 的市场空间可能会大于 1500 亿美元。

业内人士分析认为，5G 消息或将成为国内首个落地和普及的 5G 应用，将造就新的市场商机。不过，5G消息这个将来的千亿市场，离不开产业链上下游的通力合作，仍然需要通过三家运营商以及广大合作伙伴的协同推进。