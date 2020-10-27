与亚马逊争执，印度未来零售公司或被清算

据报道，印度未来零售有限公司（FRL, Future Retail Ltd）在对亚马逊破坏交易进行反驳的同时对新加坡仲裁表示，如果其出售资产给信实工业公司 (Reliance Industries)的交易失败，该集团将被清算。

亚马逊周日赢得了新加坡仲裁员的一项禁令，以终止 FRL 将资产出售给信实工业的交易。亚马逊称 FRL 违反了去年与亚马逊达成的另一项交易中规定的某些合同条款。

争议围绕 FRL 在 8 月份决定以 33.8 亿美元（包括债务）将其零售、批发、物流和其他一些业务出售给信实工业。

亚马逊辩称，该公司与 FRL 部门的一项 2019 年交易中的条款表示，该印度集团不能将其零售资产出售给 “受限人士”名单上的任何人，包括信实集团首席执行官穆克什 · 安巴尼（Mukesh Ambani）集团的任何公司。该协议明确规定，任何纠纷将根据新加坡国际仲裁中心的规则进行仲裁。

据悉，长达 130 页的仲裁令揭示了杰夫 · 贝索斯（Jeff Bezos）领导的亚马逊如何指责 FRL 违反了禁止其将零售资产出售给包括信实集团在内的实体的协议规定。该仲裁令还体现了亚马逊对 FRL 交易中断的关注程度。

信实和 FRL 的股票周一双双下跌。两家公司都对仲裁员的决定作出了反应，称他们希望 “毫不拖延地”完成交易，从而为信实和亚马逊之间的摊牌奠定基础，这两家公司分别由世界上最富有的人之一领导。信实集团的老板安巴尼还是亚洲首富。

根据并未公开的仲裁令，这家印度集团在仲裁员面前争辩说，如果其与信实的交易不能进行，FRL 的零售部门——超过 1500 多个商店——将需要打包关门，这将打击数千名员工的生计问题。

法律义务

该印度集团代表对仲裁员、新加坡前司法部长 V.K. Rajah 说：“如果这项有争议的交易失败，FRL 将被清算。这将意味着超过 2.9 万名 FRL 雇员将失去生计。”

FRL 在法庭上辩称，新冠肺炎大流行已经打击了许多印度企业，尤其是零售业。FRL 和信实的交易旨在通过注入大量资金和收购债务来保护所有利益相关者。

但是仲裁员裁定，“经济困难本身并非无视法律义务的法律依据”。

亚马逊、FRL 和信实均未回应置评请求。

亚马逊在先前的声明中对仲裁员的决定表示欢迎。FRL 表示将采取适当步骤，以确保交易不受阻碍，而信实表示将完成交易。

亚马逊将印度视为一个重要的增长市场，并已在印度投资了 65 亿美元，但该公司受到反垄断调查和严格的外国投资规定的困扰。

最新的摩擦不仅使亚马逊与 FRL 发生争执，而且让亚马逊与正在迅速扩展电子商务的安巴尼和他的信实集团产生不和，并威胁着亚马逊和沃尔玛旗下 Flipkart 在该领域的主导地位。

两个消息源表示，这项仲裁令在印度不能自动生效执行，该命令必须由印度法院批准。

不涉及此案的印度律师事务所 Amicus 的公司法律师穆拉利 · 尼拉坎丹（Murali Neelakantan）说，印度颁布的任何中止该交易的后续法律命令都将使亚马逊与信实、FRL 和银行进行谈判。

尼拉坎丹说：“如果亚马逊没有得到针对印度进行的这项交易的禁令，即使他们赢得了最终仲裁，他们也可能只会获得赔偿。”