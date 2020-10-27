三星 Galaxy S21 Ultra 最新渲染图曝光：硕大 L 形相机模组抢眼

随着 iPhone 12 系列、华为 Mate40 系列等各大手机厂商的代表性旗舰陆续发布，今年的重磅旗舰基本也就告一段落，不少目光已经开始集中在了明年的开年旗舰上，这其中，一贯首发登场的全新三星 Galaxy S 系列就尤为引人注目。现在有最新消息，继此前多次传出 S21 系列的外观和配置信息后，近日有海外知名爆料达人进一步送上了据称是 S21 Ultra 的高清渲染图和配置细节。

据海外知名爆料达人最新晒出的渲染图显示，与此前曝光的消息基本一致，全新的三星 GalaxyS21 Ultra 除了将延续经典的 Infinity-O 中央挖孔屏外，更多的变化在于将采用全新的背壳设计，其中后置相机模组不仅布局有所变化，采用倒 L 形四摄布局，而且其尺寸也更大，预计将提供卓越的拍摄实力。此外，该机将提供红色、紫色以及深绿色三款配色。

而在配置方面，据 Ishan Agarwal 最新给出的情报，结合此前曝光的消息，全新的 S21 Ultra 的内部开发代号为 O3，型号 SM-G998U，将采用一块 6.8 英寸 AMOLED 2X 显示屏，屏幕分辨率从 120Hz 升级为 144Hz，搭载全新的高通骁龙 875 和三星 Exynos 2100 移动平台，后置主摄为 108MP 像素的四摄相机模组，前摄 4000 万像素摄像头，电池容量 5000mAh，预装基于 Android 11 的 OneUI 3.0 系统。

据悉，全新的三星 Galaxy S21 系列旗舰有望提前至 1 月份发布，更多详细信息，我们拭目以待。