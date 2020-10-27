Redmi K30S 至尊纪念版今日发布：LCD 屏支持 144Hz 高刷、7 档变速

IT之家 10 月 27 日消息 Redmi K30S 至尊纪念版将于今天下午 2 点发布，该机也就是之前在海外发布的小米 10T 系列，除了骁龙 865，配备 LPDDR5 内存和 UFS 3.1 闪存外，还将采用顶级 LCD 屏幕，今天官方就详细介绍了该机的屏幕特色。

官方放出的海报显示，Redmi K30S 至尊纪念版这款 6.67 英寸 LCD 屏幕支持 144Hz 高刷、7 档变速（30-144Hz 智能切换）、395PPI 高分辨率、专业原色屏，前置摄像头 3.8mm 超小开孔，360 度光感调节，1nit 极暗夜光屏，4096 级亮度调节。

其它方面，Redmi K30S 至尊纪念版搭载高通骁龙 865 处理器，最高配备 12GB 内存 + 512GB 存储，前置 2000 万像素摄像头，后置主摄为 6400 万像素的三摄相机模组。此外，该机还将延续 Redmi 一贯的长续航优势，配备 5000mAh 大容量电池。

IT之家了解到，小米集团中国区总裁、Redmi 品牌总经理卢伟冰近日表示，该机是 Redmi 为米粉打造的双十一惊喜礼物，是双十一特供的一款硬核旗舰，无遗憾无槽点。