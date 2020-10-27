首页
辣品
IT圈
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 安卓之家>安卓手机

Redmi K30S 至尊纪念版今日发布：LCD 屏支持 144Hz 高刷、7 档变速

2020/10/27 9:39:45 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
评论：

IT之家 10 月 27 日消息 Redmi K30S 至尊纪念版将于今天下午 2 点发布，该机也就是之前在海外发布的小米 10T 系列，除了骁龙 865，配备 LPDDR5 内存和 UFS 3.1 闪存外，还将采用顶级 LCD 屏幕，今天官方就详细介绍了该机的屏幕特色。

官方放出的海报显示，Redmi K30S 至尊纪念版这款 6.67 英寸 LCD 屏幕支持 144Hz 高刷、7 档变速（30-144Hz 智能切换）、395PPI 高分辨率、专业原色屏，前置摄像头 3.8mm 超小开孔，360 度光感调节，1nit 极暗夜光屏，4096 级亮度调节。

其它方面，Redmi K30S 至尊纪念版搭载高通骁龙 865 处理器，最高配备 12GB 内存 + 512GB 存储，前置 2000 万像素摄像头，后置主摄为 6400 万像素的三摄相机模组。此外，该机还将延续 Redmi 一贯的长续航优势，配备 5000mAh 大容量电池。

IT之家了解到，小米集团中国区总裁、Redmi 品牌总经理卢伟冰近日表示，该机是 Redmi 为米粉打造的双十一惊喜礼物，是双十一特供的一款硬核旗舰，无遗憾无槽点

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Redmi K30S至尊纪念版

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛） 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用