太阳系中最可能存在外星生命的四个世界

北京时间 10 月 27 日消息，据国外媒体报道，地球生物圈包含我们所知道的一切生命所必需的已知成分。广义上说，这些成分是：液态水，至少一种能源以及生物学上有用的元素和分子等等。

但最近在金星云层中发现的可能源于生物的磷化氢提醒我们，这些生命所必需的成分中至少有一些也存在于太阳系的其他地方。所以，其他最有可能存在外星生命的世界是哪些呢？

火星

火星是太阳系中和地球最相像的星球。火星上一天是 24.5 小时，极地冰盖会随着季节变化而膨胀和收缩，并且地表也有大量在火星过去历史中由水蚀刻而成的痕迹。

在火星南极冰盖下方探测到的湖泊和火星大气中的甲烷（随季节和一天中的时间而变化）让火星成为孕育外星生命的一个有趣候选者。甲烷很重要，因为它可以通过生物过程产生。但是，火星上甲烷的实际来源仍是个谜。

鉴于有证据表明火星曾经也拥有过一个更加温和的环境，生命十分有可能在这里孕育。今天，火星上稀薄且干燥的大气差不多全部是二氧化碳。这样的大气层几乎无法屏蔽太阳和宇宙辐射。如果火星的地表之下保留了一些水的话，那么生命仍然存在也不是没有可能。

木卫二（欧罗巴）

1610 年，伽利略 · 伽利莱发现了木星的四颗较大卫星，其中就有木卫二，也叫 “欧罗巴”。木卫二比地球的月亮稍微小一点点，距离木星大约 67 万公里，公转一周只要 3.5 天。在木星和其他伽利略卫星的竞争引力场作用下，木卫二不断被挤压和拉伸，这个过程被称为潮汐折曲。

人们认为，木卫二和地球一样，是一个地质活跃的世界，因为强烈的潮汐折曲可以加热木卫二的岩石状金属内部并使其部分处于熔融状态。

木卫二的表面是广阔的水冰。许多科学家认为，在冰冻的表面之下是一层液态水——冰下海洋，因为潮汐折曲产生的热量的缘故，这片冰下海洋不会结冰，深度可能超过 100 公里。

木卫二的艺术渲染图

支持冰下海洋存在的证据包括地表水冰裂缝喷出的间歇泉、弱磁场和地表凌乱的地形，这可能是地下洋流流转导致地表变形所致。冰冷的屏障也将地下海洋与极寒、真空和木星的猛烈辐射带隔离开。

在这冰下海洋世界的底部，我们或许可以发现深海热泉和海底火山。在地球上，这些地方往往拥有非常富饶和多样化的生态系统。

土卫二（恩赛勒达斯）

和木卫二一样，土卫二也是一个冰雪覆盖且地下有液态水海洋的卫星。土卫二绕土星旋转。在土卫二南极附近意外发现巨大的间歇泉后，科学家才首次注意到这颗卫星可能也具有潜在的适宜生命繁衍的世界。

水流从地表大裂缝中逸出，又因为土卫二的引力场比较弱，逸出的水流喷向太空。这些无疑是地下液态水的明确证据。

人们从间歇泉中不仅检测到水，还有一系列有机分子，以及最重要的，岩石状硅酸盐小颗粒——这些小颗粒只有在温度不低于 6℃时，地下海水与岩石状海床接触才会形成。这也强有力地证明了海底深海热泉的存在，深海热泉可提供生命所需的化学物质和局部能源。

土卫六（泰坦）

土卫六上的海洋

土卫六是土星最大的卫星，也是太阳系中唯一一个大气充沛的卫星。土卫六包含由复杂有机分子构成的厚厚的橙色雾霭和代替水的甲烷气象系统——包括季节性降雨、干旱期和风造成的地表沙丘。

土卫六的大气层主要由氮组成。氮是所有已知生命形式构成蛋白质所需的重要化学元素。雷达观测检测到液态甲烷和乙烷形式的河流与湖泊的存在，以及可能的冰火山——类似于火山，只是喷发出来的是液态水而不是熔岩。这说明，土卫六和木卫二、土卫二一样，地下也可能有液态水。

由于距离太阳十分遥远，土卫六的地表温度十分寒冷，为零下 180℃。液态水几乎不可能存在。但是，土卫六上的丰富化学物质让人们不由得猜测，这里也可能有生命存在，只是这些生命形式在化学上与地球生物完全不同。