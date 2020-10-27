华为浏览器即日起自查整改

IT之家 10 月 27 日消息 华为浏览器今日发布《自查整改公告》。其中称，华为浏览器自即日起至 11 月 9 日，对存在的网络传播秩序问题进行全面自查，深入整改。自查整改期间，将全面清理违规信息，严管 “自媒体”账号。

此前一天，国家网信办宣布，即日起对手机浏览器进行专项集中整治，其中 UC、QQ、华为、360、搜狗、小米、vivo、OPPO 等 8 款影响力较大的手机浏览器被纳入首批重点整治范围。

据网信办公告，此次集中整治将多措并举、标本兼治，着力解决三大突出问题：

一是发布 “自媒体”违规采编的各类互联网新闻信息，如歪曲解读经济民生政策、散布 “小道消息”、传播谣言信息、翻炒旧闻编造 “新闻”等；

二是发布 “标题党”文章，如恶意浮夸、“唱衰”“卖惨”、冒名炒作等；

三是发布违背社会主义核心价值观的不良信息，如传播低俗图文视频、炒作明星绯闻隐私和娱乐八卦等。

此次集中整治和专项督导对手机浏览器提出了明确整改要求和具体标准，其中包括，不得发布 “自媒体”违规采编的互联网新闻信息，不得 PUSH 弹窗 “自媒体”发布的各类信息，不得使用断章取义、虚假夸大、攻击侮辱、耸人听闻等噱头式标题炒作热点敏感话题，不得发布无中生有、旧闻翻炒、拼凑剪接、捕风捉影等不实信息，不得发布低俗、血腥等不良信息，等等。

网信办要求上述 8 款手机浏览器在整改期间切实做好 “一公告、两审核”：

10 月 27 日 8 时，各手机浏览器要在首屏显著位置发布自查整改公告并 PUSH 推送全量用户，自觉接受社会监督。

10 月 28 日 15 时前，各手机浏览器要按照整改要求向属地网信部门提交细化整改工作安排，经审核同意后开展自查整改；

11 月 9 日 17 时前，各手机浏览器向网信部门提交自查整改报告和内容运营制度规范并接受审核。

IT之家了解到，整改结束后，网信部门将对自查整改情况进行检查评估，对整改后问题依然突出的手机浏览器，将依法依规进行严肃处置，直至取缔相关业务。