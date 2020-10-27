科普：iPhone 12 依然未改善，手机拍照时频频出现的 “鬼影”是怎么来的

虽然通过「多摄」和「计算摄影」的软硬结合，iPhone 的影像能力在近几年来的提升有目共睹，但「阴魂不散」的鬼影问题却一直是 iPhone 甩不掉的阴影。

在最新推出的 iPhone 12 系列上，我们通过实测发现「鬼影问题」依旧没有在这代 iPhone 上得到解决或改善，当手机对准较强的光源拍摄时，屏幕上大概率会出现呈不同形状的绿色亮点或光斑，也就是俗称的「鬼影」。

要弄清楚「鬼影」是怎么来的，首先还要搞明白手机是如何拍照的。

当我们打开手机上的相机 App 时，外界的光线会首先通过手机背面的镜头投射到传感器上，然后这些光学图像信息会被图像传感器转换为电子信号，后者再通过模数转换器的转换和图像处理芯片进行渲染，最后呈现在屏幕上。

而鬼影问题的来源便出现在第一步的「投射」阶段。

我们现在熟知的手机镜头其实不是简单的单枚透镜，而是由多块有机玻璃构成（例如 iPhone 12 系列的广角镜头就采用了七镜式设计），光线在到达传感器之前会在不同镜片之间经过多次反射，而那些产生误差的光线反射结果在被图像传感器接收到之后就形成了「鬼影」。

所以「鬼影」问题其实是正常的物理光学现象，一些面向专业相机的高端镜头会通过在镜头上添加镀膜来减少「鬼影现象」的发生，但也只能做到「减少」而无法「杜绝」。科技美学此前的实测也印证了这一点，从 iPhone 3GS 到 iPhone 11 Pro Max，甚至连搭配高端镜头的专业相机也无可幸免。

手机作为一款大众级消费产品，成本效益是众多厂商的首要考虑因素，为了消除手机拍照鬼影而下重金研究镀膜技术的经济效益可能没有其他影像提升手段那么高。

所以在各大手机厂商的眼中，手机相机的「鬼影问题」也被视为「正常现象」，例如苹果和华为的官方支持文档都提到过这个问题，苹果建议用户通过移动摄像头，改变光线的位置来降低鬼影问题的出现；华为则建议用户避免对准强光直接拍摄。