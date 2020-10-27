华为、小米、OPPO、vivo 手机浏览器即日起全部自查整改

10 月 27 日上午消息，近日国家网信办对手机浏览器违规从事互联网新闻信息服务进行专项集中整治，其中华为、小米、OPPO 和 vivo 四家手机厂商的浏览器被列入首批名单。

据悉，此次集中整治将着力解决三大问题：一是发布 “自媒体”违规采编的各类互联网新闻信息，如歪曲解读经济民生政策、散布 “小道消息”、传播谣言信息、翻炒旧闻编造 “新闻”等；二是发布 “标题党”文章，如恶意浮夸、“唱衰”“卖惨”、冒名炒作等；三是发布违背社会主义核心价值观的不良信息，如传播低俗图文视频、炒作明星绯闻隐私和娱乐八卦等。

国家网信办有关负责人强调，10 月 27 日至 11 月 9 日，各手机浏览器要对照问题清单深入开展自查整改，全面清理违规信息、严管 “自媒体”账号。同时，建立完善总编辑负责制、内容审核管理规范，从制度层面采取措施，防止扰乱网络传播秩序问题的发生。

10 月 27 日，华为、小米、OPPO 和 vivo 四家手机浏览器均在首屏位置发布了自查整改公告。

公告称，自即日起至 11 月 9 日，对存在的网络传播秩序问题进行全面自查，深入整改。自查整改期间，将切实对标整改要求，全面清理违规信息，严管 “自媒体”账号，做到：不发布 “自媒体”违规采编的互联网新闻信息，不 PUSH 弹窗 “自媒体”发布的各类信息，不使用断章取义、虚假夸大、攻击侮辱、耸人听闻等噱头式标题炒作热点敏感话题，不发布无中生有、旧闻翻炒、拼凑剪接、捕风捉影等不实信息，不发布低俗、血腥等不良信息。

实际上，除了手机等硬件产品之外，手机厂商们早已将业务拓展至互联网业务。依靠上亿的存量用户基础，手机内置的浏览器成为重要的用户触点之一，几乎所有的手机厂商都在内置的手机浏览器中上线了信息流服务。

这些信息流服务中，既有机构媒体的内容，也有自媒体的内容。而此次国家网信办集中整治的重点之一就是 “自媒体”违规采编的各类互联网新闻信息。