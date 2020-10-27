10 月 24 日，陌生人社交领域的头部玩家陌陌通过一项值得关注的人事任命：总裁兼首席运营官（COO）王力将接替创始人唐岩担任首席执行官（CEO）一职，该任命将于 2020 年 11 月 1 日起正式生效。

卸任 CEO 一职后，唐岩仍继续担任公司董事局主席，唐岩会探索集团业务新的领域和边界，王力则会基于合伙人对深耕细作的兴趣，推动集团业务健康稳定持续地增长。

对于本次任命，唐岩表示，“我认为没有人比王力更胜任领导陌陌的工作。王力在陌陌担任总裁及首席运营官的经验，及其在公司近十年的职业生涯，使他成为新任首席执行官的最佳人选。”

陌陌将从此告别近十年的唐岩时代，进入王力时代。

接班人王力

唐岩在 2003 年加入网易一路干到网站部总编辑，直到 2011 年辞职创办陌陌。作为一个年少有成的企业家，唐岩却具有极大的江湖气，毕业后混迹论坛的唐岩个性签名挂着是 “谁不崇拜我，我就打死谁”。然而，作为陌陌的 CEO 以及公司的灵魂人物，唐岩的一举一动也直接影响公司的股价，因此，创办陌陌后的唐岩则逐渐走入了低调。

如今，虽然唐岩刚刚年过四十，然而，面对新一代少壮派的追赶以及永远追求新奇的用户（在社交行业更是如此），企业传承已然是一个必须正视的问题。

而王力无疑是最合适的那个接班人，他不仅能与企业文化一脉相承，让企业不丢失内在精神核心，更在过去几年展现了自己的商业能力。

来源：企业供图

2006 年，王力认识了罗永浩，加入了罗永浩创办的牛博网担任运营工作，随后也在老罗英语培训做过相关工作。

在罗永浩的牛博网上，王力属于 “核心分子 “，书写文章广受欢迎，那些稿子后来被出版社看中集结成册，刘瑜为之作序，称 “别人的文字是写出来的，王老板（王力）的文字是从血管里冲出来的。他对理性始终警觉，不屑于给情感与直觉穿上西装打上领带，在日益繁文缛节的 “成长”中坚持简单和直截了当”。

而在退出牛博网前的最后一篇文章或许可以更好地展现王力其人的特性：“我正年轻，风华正茂。我追求健康的人格，快乐的生活。我憎恨某些东西，但我并不想也变成那样。我不想永远活在过去之中，我也不想背负这样的包袱。我从来不曾丢弃自己反对和质疑的精神，但也不愿因此而失去客观理性，和自己最淳朴的感情。我喜欢站在不同的角度去看待问题，但永远不会站在某个立场上去看待问题。我认为，前者让我更开阔，后者让我更狭隘。”

这是一个追逐人生宽度的人，他的性格在某些程度上来说和曾经的唐岩有些相似，无论是江湖气还是直截了当表达情感和直接，这些从本质来说都是崇尚自由。

而这样的个人特性也并未因年岁渐长而被抹消，去年，王力还曾因抨击偶像剧中过于油腻的总裁形象而登上热搜。在那条微博中，他发布了一张自己的照片，看起来像一个普通的中年人，但是他的文字，依然充满着王力的个人气息。

来源：官网截图

所以，当王力还在网易操办微博产品时，旧时领导唐岩邀他加入陌陌成为第六个员工，他毫不犹豫地应邀。因为陌陌这款产品想要打破的人际关系的 “篱墙”，与王力所崇尚的自由的价值，完全的不谋而合。“你可能一辈子都不会认识你的邻居了，陌生人变得天生的就是不可信任的”，这让王力将陌陌定位于一个 “开放式的社交平台”。

王力和陌陌的价值观天生就是契合的。

作为创始合伙人与 6 号员工，王力从 2014 年开始担任 COO，2017 年起担任董事，2018 年起担任总裁，全面负责公司的业务和职能。

2015 年时，贾樟柯出山导演陌陌广告片，打动其的是王力的一封长信：“陌陌作为一款年轻的社交产品，有着上亿的用户在上面互动，它得以能在短短的时间成长并且走到了纳斯达克，我觉得其本质还是它在某种程度上让年轻人有了精神层面的慰藉。人的问题始终还是需要靠人来解决，依靠自渎、思考、娱乐，仅仅能消解片刻的虚无，但只有人与人的互动交流才能打磨出生命的弧度。”

王力一直在思考，陌陌作为一款社交软件的深度和意义，在价值观层面，王力完全符合唐岩对接班人的要求。

陌陌的老筹码和新计划

在个人性格极其鲜明的同时，王力的个人能力也十分强悍。

自 2018 年 4 月王力成为总裁起就逐步开始对公司的业务及运营进行全面管理。在这期间，陌陌 2018 年全年营收 134.084 亿元，净利润 34.544 亿；2019 年全年营收 170.15 亿元，净利润 44.898 亿元，收入规模持续在扩大。

来源：陌陌

即使是在 2020 的疫情期间，陌陌的表现也可圈可点。

在用户数量上，“陌陌 + 探探”的双产品组合已经确立起了社交行业的领导地位：今年 2 月，移动数据分析平台 App Annie 从下载和收入两个维度对国内的约会 App 做了排名，在这其中，中国热门约会交友 App 中，排名第一的是被陌陌收购的探探，第二则是陌陌。

在收入上，陌陌连续 22 个季度盈利，同时，陌陌财报显示，截至 2020 年 6 月 30 日，陌陌持有的现金、现金等价物、短期存款、长期存款为 153.765 亿元（约 21.764 亿美元）。

除此以外，陌陌也在这两年优化了营收结构：在 2020 年第二季度，虽然直播业务仍然是陌陌营收的主要来源，在二季度贡献了 67% 的营收，达到 26.03 亿元；然而对应的，陌陌增值服务（包括虚拟礼物服务以及会员订阅服务）营收达到 12.04 亿元，同比增长 27%，这意味着陌陌已经彻底摆脱依靠直播服务单核拉动营收的局面，迎来了更为健康的商业模式。

2020 年的这些成果成了王力在公开信中提到的陌陌接下来的筹码：“票子”“身子”。

在票子方面，陌陌的现金储备也已经超过 150 亿，还在快速增长；在身子方面，陌陌的用户基本盘在行业内保持着绝对的优势，同时，陌陌的商业模式也正在逐步健康的路上，同时，王力也提到，“陌陌的用户新增、留存、活跃等核心生态指标都始终保持着健康的趋势，我们稳固的社交基本盘可以抵抗足够强烈的冲击，我也会加强陌陌和探探的统筹来确保竞争优势的延续。”

在过去这几年，王力一步步深化自己对陌陌这家企业的影响，而这样的影响也正带来明显的正向反馈，因此，唐岩如此评价王力接任陌陌 CEO：“我认为没有人比王力更胜任领导陌陌的工作。我们认为王力过去展现出的领导才能和广泛的商业经验是他能胜任这一职务的关键所在，这包括执行战略愿景的能力、对员工和核心价值观恪守承诺、以及专注于为股东带来回报。”

而外界最为关注的，则是王力在公开信中提到的第三个筹码——“孩子”。

王力在公开信中如此表示，移动互联网已经迎来了新时代：“移动互联网作为一个行业，那个像青少年一样自生增长的十年幸运时光已经过去了，我们要面对的就是一个属于中年人的新时代。”

如今的陌陌在直播上面临的对手越来越多：虎牙、斗鱼，抖音、B 站、快手…… 并非来自社交，但是却在蚕食着用户时长；而在社交领域，虽然陌陌与探探二者占据的社交帝国稳如泰山，但是针对于 Z 世代的社交力量也正在兴起。

对此，王力给出了自己的解题思路：“陌陌内部已经养育了一些新产品，探探也孵化了不少，能不能茁壮成长要看运气，也看我们的文化土壤或者说创新氛围够不够好，哺育未来也是接下来我最重要的使命。同时，集团也会积极利用现金和其他资本工具，更主动地在市场上寻找潜在的机会。公司接下来也会推出一个真正由我主导并直接负责的战略项目，新的十年在一些固若金汤的领域依然有着见缝插针的机会，让我们不妨试试。”

在过去几年中，虽然陌陌拥有良好的现金流，但是在一众互联网企业中，无疑是偏沉默的，而王力挂帅，或许会一转陌陌低调调性，让陌陌进入一个新的阶段。

在接任之前，王力的表现正如他自己所说：“参与创办这家公司已经快十年了，我始终可以坦然地说：作为公司的分母，我从来没有丧失掉职业的态度；作为公司的分子，我从来没有丢失掉创业的精神。”

而王力接任的陌陌将会如何？猎云网将持续保持关注。