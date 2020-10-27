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攀升商用台式机 / 一体机限时秒杀：i3-10100 + 256GB SSD，1999 元

2020/10/27 14:59:12 来源：IT之家 作者：懒猫 责编：懒猫
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IT之家10月27日消息 攀升电脑今日开启了商用台式机的秒杀活动。i3-10100+256GB SSD 版本秒杀价 1999 元，i5-10400+16GB 内存版本主机秒杀价 2799 元，感兴趣的小伙伴不妨关注一下。

其中，这款售价 2799 元的主机搭载了 6 核 12 线程的 i5-10400 处理器，主频 2.9GHz，最大睿频 4.3GHz，足以满足多数场景的需求。

这款攀升商睿 2 代台式机还采用了 UHD Graphics 630 显卡与 H410 主板，配备 16GB DDR4 内存与 256GB SSD，到手价 2799 元。

此外，搭载十代 i3-10100 攀升商睿 2 代台式机也在热销中，配备 8GB DDR4 与 256GB SSD，售价 1999 元。

IT之家了解到，这款台式机同样采用 H410 主板与 UHD Graphics 630 核显，到手价 1999 元，性价比较高，适合用来日常办公的用户。

同样参与秒杀的还有一款攀升商睿 P23 一体机。该机采用 23.8 英寸 IPS 屏幕，拥有 1920×1080 分辨率与 178° 广视角，到手价 2988 元。

配置方面，这款商睿 P23 一体机搭载 i3-10100 处理器，四核心八线程，搭配 H410 主板，配备 16GB DDR4 内存与 256GB SSD。

该机还拥有 HDMI 接口、4 个 USB3.0 接口、RJ45 千兆网口与 3.5mm 耳机接口，标配多媒体无线键鼠，到手价 2988 元。

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关键词：攀升

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