SpaceX 龙飞船第二次载人飞行飞行任务将于下月执行

IT之家10月27日消息 NASA 今日宣布，SpaceX 和 NASA 正准备下个月向国际空间站 (ISS)发射载人龙飞船，这将成为该飞船展开的第二次载人飞行任务。

这艘被称为 Crew-1 号的私人飞船将把 Shannon Walker、Victor Glover、Mike Hopkins 和 Soichi Noguchi 等宇航员送往 ISS，这是 NASA 商业载人计划的一部分。

▲ 图源 NASA

NASA 的 Crew-1 任务是其商业乘员计划（CCP）的一部分，该计划旨在利用美国私营部门在航天发射行业的专业能力完成美国发射任务。

IT之家了解到，今年 5 月，两名 NASA 宇航员乘载人龙飞船升空，并在两个月后重返地球。第二次发射任务一推再推，业界猜测可能跟 Falcon 9 的 Merlin 1D 火箭发动机存在问题有关。

如果天气条件良好且没有发生任何意外情况，SpaceX 载人龙飞船将于当地时间 11 月 15 日周六晚在佛罗里达州肯尼迪航天中心的 39A 发射场搭载猎鹰 9 号火箭升空。

“Crew-1 ”飞行任务将在深夜执行起飞，美国宇航局此次飞行任务预计至少将持续六个月，这一持续时间将对龙飞船的太阳能电池板进行考验，完成最大极限性能的测试。

此外，Crew-1 宇航员将加入由 Sergey Ryzhikov 领导的第 64 号远征队、飞行工程师 Sergey Kud-Sverchilov 以及 NASA 宇航员 Kate Rubins。Crew-1 的到来将把 ISS 执行探险任务的常规人员数量从 6 人增至 7 人。