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TCL 全球首款卷曲式手机真机曝光，此前称三星将首发

2020/10/27 16:10:09 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家10月27日消息 一位爆料者在 YouTube 上曝光了 TCL 一款类似概念型的手机，该机采用全球首款 6.7 英寸的 AMOLED 云卷屏，最大 6.7 英寸，最小 4.5 英寸。知名爆料者兼 DSCC 创始人 Ross Young 表示，想看到这些设备上市，我们可能不会等太久。

IT之家曾报道，在 10 月 22 日的 DTC2020 大会上，TCL 华星发布了多款创新型产品，例如全球首款 17”打印式 OLED 卷轴屏、全球首款 6.7”AMOLED 云卷屏、全球首款 48”8K In-cell Touch AM Mini-LED 背光曲面车载屏、全球首款 142”IGZO 玻璃基主动式 MLED 显示屏。

此次泄露视频疑似华星光电官方概念展示视频，从视频中可以看到，该手机采用了全球首款 6.7 英寸的 AMOLED 云卷屏，创新手机变化形式，可承受 20 万次滑动。

此外有爆料称，继折叠屏手机成功之后，三星计划在 2021 年推出全球首款可滚动智能手机，同时三星与 LG 类似的专利也有公布，且三星已于 2016 年展示过相应的卷曲式手机屏幕原型，但三星方面尚未公布任何信息。不排除三星机型早于 TCL 机型上市的可能。


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关键词：TCL手机三星

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