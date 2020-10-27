Google 遭遇 21 世纪最大反垄断案，互联网将走向何处

美国司法部对谷歌重拳出击。

10 月 20 日，美国司法部提起了一桩反垄断案，指控谷歌通过反竞争手段，维护其在搜索引擎和线上广告领域的垄断地位。这是 21 世纪至今，美国政府对科技公司提出的最严重反垄断指控。

这项指控酝酿已久。早在 2012 年，美国联邦贸易委员会（FTC）就曾发起过对谷歌的垄断调查，但没有正式提起诉讼。这一次，司法部接过了案件的管辖权，重启了调查。去年 8 月，司法部开始准备发起对谷歌的反垄断诉讼，一年之后，诉讼正式启动。

诉状被递交至美国联邦法院，其中写道：谷歌将竞争对手拒之门外，借此维持自己「互联网守门人」的地位。

谷歌垄断了什么？

「搜索引擎」是谷歌的起点，也是一切业务的基石。

1996 年，还在斯坦福大学读书的拉里 · 佩奇和谢尔盖 · 布林发明了一种「网页排序算法」，能够通过一个网页被链接的次数，对搜索结果进行排序。它就是谷歌搜索引擎的雏形。那是互联网的萌芽时期，搜索引擎这个概念都并不主流，相对最流行的搜索服务来自雅虎，也是一家成立仅 2 年的年轻公司。

1998 年，谷歌公司成立。靠着技术的绝对领先，谷歌迅速走红，并在 2000 年成为了雅虎的搜索引擎提供商。当时雅虎的核心业务是门户网站，在互联网泡沫刚刚破裂的 21 世纪初，他们并没有意识到「搜索」将成为未来互联网世界里最重要的一个按钮。

2002 年，雅虎曾有机会以 30 亿美元的价格收购谷歌，但当时的雅虎高层最终没有批准这笔交易，他们仍然认为「搜索」并不重要。

谷歌的市场份额不断增加，不知不觉，「谷歌一下」已经成为了「搜索」的代名词。2006 年，谷歌超越雅虎，成为全球被访问次数最多的网站。谷歌在搜索领域取得胜利的同时，整个互联网也从「门户网站时代」，进入了「搜索时代」。

之后 4 年里，谷歌继续保持着前进势头，将自己的市场份额一点点做到了 90%。根据 Statcounter 数据，从 2010 年至今的 10 年里，谷歌在搜索领域的市场份额常年保持在 90% 上下。

但谷歌的野心不止这么简单。2006 年，谷歌以 16.5 亿美元的低价收购 YouTube，2008 年，谷歌又推出了内核开源的 Chrome 浏览器和 Android 系统，它们分别在各自领域赢下了最大的市场份额。

Chrome 拿下了浏览器市场接近 70% 的市场份额，巩固了谷歌搜索的绝对领先地位。Android 也占领了全球 75% 左右的智能手机，给谷歌服务带来了源源不断的用户。YouTube 则成为了谷歌最重要的广告现金牛之一，覆盖全球 20 亿用户，每年为谷歌贡献超过 150 亿美元收入，且还在以 35% 的年复合增长率飞速成长。

谷歌通过安卓系统获得了大量用户|Google

搜索业务的绝对优势，加上诸多产品的市场领先，谷歌坐稳了「互联网王者」的座位。也正是这些优势，成为了谷歌被控垄断的「关键罪状」。

美国政府对谷歌提出的指控中，最核心的逻辑是：谷歌通过广告业务获得巨额收入，然后又用这些钱向手机制造商、运营商和浏览器支付费用，让谷歌成为这些平台的默认搜索引擎，巩固其领先地位，获得更多广告收入。据分析师估计，谷歌每年仅向苹果支付的费用就高达 100 亿美元，谷歌一直是 Safari 浏览器的默认搜索引擎。

同时，谷歌还能利用搜索引擎，为自家产品输送流量，比如 YouTube、Chrome 或 Google Suite，帮助这些产品取得领先地位。与此同时，这些产品之间的协同作用，又增强了谷歌建立用户画像的能力和「垄断流量」的能力，提升广告平台的效率，在产品之间形成更多正向反馈。

这样的循环，使谷歌在搜索引擎领域的主导权被不断强化。

谷歌的对手是谁？

盯上谷歌的，远不止司法部一家。

全美所有的州司法机构，都在对谷歌进行独立的垄断调查。有 11 个州的总检察长，已经加入了司法部的这场诉讼，之后可能还会有更多州加入。

美国司法部和州司法机构还在继续调查谷歌的广告业务，审查它利用产品和技术在数字广告领域掌握垄断权力的情况。政府表示，谷歌已经掌控了全美 80% 以上的信息检索、查询渠道，导致这个行业缺乏竞争，广告投放价格随之水涨船高。

谷歌还一直是欧洲反垄断机构的头号目标。过去几年，欧洲监管机构对谷歌提出了三起反垄断投诉，分别针对谷歌「操纵搜索结果打压对手」、「利用安卓系统预装自家应用」等行为，已经开出了共计 90 亿美元的罚单。谷歌之后也作出了一些改变，但这并未对谷歌的业务模式造成显著影响。

谷歌每年向苹果支付 100 亿美元以成为 iPhone 的默认搜索引擎|Google

一些竞争对手也组成了对谷歌的「声讨大军」。

餐馆点评网站 Yelp 和旅游信息网站 Tripadvisor（猫途鹰），都深受谷歌业务发展的影响。它们针对某个垂直领域提供信息搜索服务，但越来越多的用户开始直接用谷歌搜索一切。谷歌也顺势将很多信息整合显示在搜索结果里。比如当用户搜索一家餐厅，页面的右侧会直接显示出该餐厅的基本信息、地图、评价、菜品图片。这种「一站式体验」吸走了大量原本属于垂直信息网站的流量。

很多新闻网站也早已对谷歌心存不满。谷歌在搜索领域的领先，让它能针对搜索引擎用户进行最精准的广告投放，进而在网页广告市场取得领先。众多新闻网站几乎没有其他选择，只能在自己的网站上挂上谷歌的广告插件。这赋予了谷歌极强的议价权。

尽管司法部提出的诉讼并不针对这些细分领域的争议，但它仍可能开启一个先例，为这些小企业与谷歌对抗提供支持。Tripadvisor 在评价这场诉讼时表示，这是「很有意义的行动框架」，华尔街日报母公司 CEO 也表示「很高兴看到司法部开了个头」。

面对政府和竞争对手的严厉指控，谷歌已经没有退缩的余地。

谷歌发表了一份公开声明，表示司法部的诉讼「充满漏洞」，谷歌称「人们使用谷歌是自主选择的结果，而不是被迫使用或找不到替代产品」。关于向苹果付费成为默认搜索引擎的指控，谷歌表示「这就像麦片企业会向超市付钱，将自己的产品放在更显眼位置的货架上。谷歌和无数企业一样，都会付费推广自己的服务。」

谷歌的未来会如何？

想要在垄断问题上「扳倒」谷歌，关键在于重新定义「垄断」的核心逻辑。

1890 年，美国通过了「谢尔曼反垄断法案」，用于反制当时标准石油信托公司对能源、矿产、农业、交通等多个市场的垄断。当时一个行业被垄断的关键标志和最大危害是「价格上涨」，因为缺乏竞争对手，形成垄断的托拉斯将拥有随意定价权。

但在互联网行业，情况则不是这样。谷歌的大部分软件服务都是免费的，并不会出现传统垄断最终导致的价格上涨，损害消费者利益。这正是 7 年前 FTC 最终决定放弃对谷歌提起反垄断诉讼的关键原因之一。

谷歌在反驳该诉讼时也表示，如果垄断罪名坐实，谷歌将不得不提高软硬件价格来应对业务结构的变化。

但时至今日，情况已经不太一样了。随着移动互联网的兴起，谷歌每天的网站访问量扩大至当时的近 4 倍，年收入是当时的 3 倍，市值也增长至当时的 4 倍。作为一家市值超万亿美元的公司，谷歌逐渐显现出「托拉斯」的气质。

而且人们开始意识到，那些看似免费的互联网产品，实际上用户还是支付了「数据」作为代价。越来越多的企业、机构开始强调数据的价值，对互联网产品获取数据的行为进行限制。

此次司法部提出的诉讼才刚刚启动，很可能需要经过数年审理才能得到一个结果。但现任美国司法部长威廉 · 巴尔（William Barr）正试着尽快推动诉讼的进度。据华尔街日报报道，巴尔对调查科技公司垄断很感兴趣，在推动谷歌这一案件时亲力亲为。

另一方面，即将开始的总统大选将决定谁来「领导」这场诉讼。民主党总统候选人拜登拒绝对这一诉讼发表具体评论，但他仍阐述了自己的立场，表示美国的经济正在变得越来越集中，这股垄断力量正在威胁美国竞争、选择、共同繁荣的价值观。

与此同时，共和党也对打压科技公司充满兴趣。此次参与诉讼的 11 个州检察长都是共和党人。目前看起来，无论谁当选总统，谷歌都将面临不小的压力。

今年 7 月 Sundar Pichai 参与国会听证

这场诉讼也将为美国政府限制其他科技巨头的「风向标」。

过去几年，美国政府已经针对科技巨头展开了广泛的调查工作。今年 7 月，众议院召集谷歌、苹果、FB、亚马逊四家巨头召开了一次反垄断听证会。如果谷歌的垄断罪名坐实，其他三家巨头可能也将面临类似调查和指控。

反之，如果谷歌胜诉，也可能导致针对其他科技巨头的反垄断调查受到限制。不过这可能会刺激国会，针对科技领域的垄断行为，采取新的立法措施。

目前，司法部没有在诉状中提出具体的惩罚措施。谷歌可能面临的惩罚，从轻到重可能包括罚款、被迫改变业务运营方式，甚至是被强制拆分。司法部一名官员表示，没有什么是不可能的。

美国司法部副部长表示，「如果政府不通过反垄断法对谷歌进行限制，我们可能不会再看到下一波技术创新。美国将不会孕育出下一个谷歌。」

美国上一次出现这种级别的反垄断诉讼，还要追溯到 1998 年。当时，政府指控的对象是微软。

那是美国政府第一次尝试限制科技巨头的力量。2002 年，政府和微软达成和解，后者改变了一些商业发展策略，其中就包括开放 IE 浏览器的工具栏功能，使用户能更方便地使用第三方搜索引擎。

当时控诉微软垄断搜索功能的，正是谷歌。