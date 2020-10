动态大缓存，浦科特 M9P PLUS 512G 固态硬盘测试报告

从今年测试的 SSD 来看,其实 SSD 市场的产品更新和迭代还是相当明显,相比前几年的产品整体上都有明显的提升。今天就又带来一款马牌主控方案的 SSD 产品,浦科特 M9P PLUS 512G 测试报告。

产品开箱图赏:

附件相当简单,安装螺丝、说明书。

基本参数就是 512G 容量,NVMe 规范,M.2 2280。没有提供散热片。



SSD 的接口是标准的 M.2 M-KEY,走 PCI-E 通道。



SSD 的主控是 Marvell 88SS1092-BTB2,这个方案主要的好处是可以提供动态 SLC 缓存,对日常使用可以有一定的提升。



SSD 采用的是两颗 TH58LJT1T24BAEF,是东芝 96层的 3D TLC 颗粒,单颗容量 256G,合计512G。



M9P PLUS 512G 的缓存为一颗南亚的 NT6CL128M32CM-H1,是一颗 512MB 容量的 DDR3-1866 颗粒。



产品测试平台:

简单介绍一下测试平台。

用到的主板是技嘉的 Z270-PHOENIX GAMING。



内存是金士顿的 DDR4 8G*4。实际运行频率是3200C14。



显卡采用的是迪兰恒进的 VEGA 64 水冷版。



系统盘用的是 INTEL 535。



散热器是 EK 的 AIO 360 D-RGB。



硅脂用的是乔思伯的 CTG-2。



电源是酷冷至尊的 V1000。



测试平台是 Streacom 的 BC1。



产品性能测试:

由于现在 SSD 充斥表面 SSD,传统的跑分软件基本都沦陷。有介于此,这边启用了一套新的测试标准用于横向对比。

·横向对比中统计的 SSD 经过全盘擦写和重新分区,消除新盘的鸡血状态。

·连续读写性能选取 HD TUNE 的大文件读写测试,文件大小为 50GB。

· 4K 随机性能采用 IOMETER 混合读写,分别进行QD1 的浅队列和 QD32 的深队列测试。因为日常使用中不会存在纯粹的读写行为,会在读写测试中反向混入 25% 的负载(例如读取测试中 75% 读取,25% 写入)。

·现在部分 SSD 会通过玩命调教固件来提升 4K 的随机数值,所以这边引入 4K 离散值统计来让那些表面 SSD 露出原型。公式中是对 SSD 自身 IOPS 平均值计算离散程度,不会出现性能低的 SSD,离散会较低的 BUG。

·离散测试是通过 IOMETER 来跑,测试前会先运行120 秒剔除缓存的干扰,然后运行 12 分钟收集600 个数据样本。所以我的离散测试会比较针对存储颗粒的自身性能。

· IO 延迟的部分则会采用 AS SSD 10G 文件测试,连续三次读写延迟的数据取平均值。

·表格实在比较庞大,手机端还是横过来看更方便一下,电脑端就当治疗颈椎病吧。

横向对比图表:

以下为横向对比统计的图表,从横向对比来看,浦科特的 M9P PLUS 512G 表现还算不错,比同主控的海康 C3000 表现略好。



离散测试:

下图是离散部分的测试。先说速度,速度上看,浦科特 M9P PLUS 512G 速度调的非常激进,除深队列写入均明显高于海康同主控的表现(参考前面的数据表格)。稳定性上来看,浦科特 M9P PLUS 512G 则必然要付出一定的代价,离散就不会那么好看。两者综合下来浦科特 M9P PLUS 512G 还是略好于海康的 C3000 1T,能用 512G 打赢对手 1TB 的盘,也算是不错的结果。



这里测试了一下加强散热之后的性能变化,在测试中用一个风扇对着 SSD 一直吹。整体速度上有小幅的提升,而离散度整体是小幅提升,但是浅队列读取的提升非常明显,使得整体提升还是较为明显。

常规产品性能测试:

开箱性能测试,这个环节可以测试出 SSD 在最好状态下大致可以达到什么性能。

压力测试,这个环节通过长时间满载写入,用于测试 SSD 在极端压力下性能会到什么程度。

日常状态测试,在压力测试之后,会通过一小时待机和重新分区让 SSD 重新恢复,来体现日常使用中的性能表现。

文件传输基准测试:

两张图第一张是新盘测试完一些常规 BENCHMARK 之后进行的,第二张图是全盘擦写之后再跑一轮常规 BENCHMARK 之后进行的。

在区块比较新的情况下,SSD 可以始终维持在全盘 SLC缓存的状态,大致的写入速度为 2080MB。经过比较深度的蹂躏之后,SSD 的 SLC 缓存大致会维持在 28G 左右,缓外速度为 520MB 左右,其实还算可以。

SSD压力测试:

在新盘状态下 HD TUNE 的读写曲线大致在 633.7MB/S & 750.4MB/S。



对 SSD 的擦除采用 HD TUNE 对 SSD 进行持续擦写,这个环节的负载是所有测试中最高的。M9P PLUS 大致的运行状态是SLC缓存写入1150MB/S 左右,缓外写入 630MB/S 左右。



在完成压力测试后相当于容量用尽状态的测试,大致读写速度为 612.2MB/S & 436.1MB/S,写入性能影响比较大。



在待机一小时之后,读写性能为 612.8MB/S & 471.6MB/S,说明 SSD 的垃圾回收一直在做,但是不算激进。



重新分区刷新 TRIM 之后,读写性能为 619.9MB/S & 602.3MB/S。可以看到 SSD 现在重负载下读取性能变化不大,但是写入还是有影响。



HD TUNE 的一些测试数据:







常规跑分测试:



然后看一下不同测试软件的跑分情况,AS SSD 是3957/3984。总体来说就是中等偏上。

ATTO、CrystalDiskMark、TxBENCH 大家参考一下即可。



简单总结

浦科特 M9P PLUS 512G 通过采用动态 SLC缓存技术,使得SSD可以在更多场景下实现缓内性能。所以在绝对性能上,在现在的 SSD 中属于中等偏上的水平,绝对速度算比较快的。但是与此相对相对由于调教上比较激进,导致离散相对就相对弱一些。特别是强化散热前后还是有比较明显的对比,所以强烈建议在实际使用中要为其添加散热片。