动态大缓存，浦科特 M9P PLUS 512G 固态硬盘测试报告

从今年测试的 SSD 来看，其实 SSD 市场的产品更新和迭代还是相当明显，相比前几年的产品整体上都有明显的提升。今天就又带来一款马牌主控方案的 SSD 产品，浦科特 M9P PLUS 512G 测试报告。

产品开箱图赏：

附件相当简单，安装螺丝、说明书。

基本参数就是 512G 容量，NVMe 规范，M.2 2280。没有提供散热片。



SSD 的接口是标准的 M.2 M-KEY，走 PCI-E 通道。



SSD 的主控是 Marvell 88SS1092-BTB2，这个方案主要的好处是可以提供动态 SLC 缓存，对日常使用可以有一定的提升。



SSD 采用的是两颗 TH58LJT1T24BAEF，是东芝 96层的 3D TLC 颗粒，单颗容量 256G，合计512G。



M9P PLUS 512G 的缓存为一颗南亚的 NT6CL128M32CM-H1，是一颗 512MB 容量的 DDR3-1866 颗粒。



产品测试平台：

简单介绍一下测试平台。

用到的主板是技嘉的 Z270-PHOENIX GAMING。



内存是金士顿的 DDR4 8G*4。实际运行频率是3200C14。



显卡采用的是迪兰恒进的 VEGA 64 水冷版。



系统盘用的是 INTEL 535。



散热器是 EK 的 AIO 360 D-RGB。



硅脂用的是乔思伯的 CTG-2。



电源是酷冷至尊的 V1000。



测试平台是 Streacom 的 BC1。



产品性能测试：

由于现在 SSD 充斥表面 SSD，传统的跑分软件基本都沦陷。有介于此，这边启用了一套新的测试标准用于横向对比。

·横向对比中统计的 SSD 经过全盘擦写和重新分区，消除新盘的鸡血状态。

·连续读写性能选取 HD TUNE 的大文件读写测试，文件大小为 50GB。

· 4K 随机性能采用 IOMETER 混合读写，分别进行QD1 的浅队列和 QD32 的深队列测试。因为日常使用中不会存在纯粹的读写行为，会在读写测试中反向混入 25% 的负载（例如读取测试中 75% 读取，25% 写入）。

·现在部分 SSD 会通过玩命调教固件来提升 4K 的随机数值，所以这边引入 4K 离散值统计来让那些表面 SSD 露出原型。公式中是对 SSD 自身 IOPS 平均值计算离散程度，不会出现性能低的 SSD，离散会较低的 BUG。

·离散测试是通过 IOMETER 来跑，测试前会先运行120 秒剔除缓存的干扰，然后运行 12 分钟收集600 个数据样本。所以我的离散测试会比较针对存储颗粒的自身性能。

· IO 延迟的部分则会采用 AS SSD 10G 文件测试，连续三次读写延迟的数据取平均值。

·表格实在比较庞大，手机端还是横过来看更方便一下，电脑端就当治疗颈椎病吧。

横向对比图表：

以下为横向对比统计的图表，从横向对比来看，浦科特的 M9P PLUS 512G 表现还算不错，比同主控的海康 C3000 表现略好。



离散测试：

下图是离散部分的测试。先说速度，速度上看，浦科特 M9P PLUS 512G 速度调的非常激进，除深队列写入均明显高于海康同主控的表现（参考前面的数据表格）。稳定性上来看，浦科特 M9P PLUS 512G 则必然要付出一定的代价，离散就不会那么好看。两者综合下来浦科特 M9P PLUS 512G 还是略好于海康的 C3000 1T，能用 512G 打赢对手 1TB 的盘，也算是不错的结果。



这里测试了一下加强散热之后的性能变化，在测试中用一个风扇对着 SSD 一直吹。整体速度上有小幅的提升，而离散度整体是小幅提升，但是浅队列读取的提升非常明显，使得整体提升还是较为明显。

常规产品性能测试：

开箱性能测试，这个环节可以测试出 SSD 在最好状态下大致可以达到什么性能。

压力测试，这个环节通过长时间满载写入，用于测试 SSD 在极端压力下性能会到什么程度。

日常状态测试，在压力测试之后，会通过一小时待机和重新分区让 SSD 重新恢复，来体现日常使用中的性能表现。

文件传输基准测试：

两张图第一张是新盘测试完一些常规 BENCHMARK 之后进行的，第二张图是全盘擦写之后再跑一轮常规 BENCHMARK 之后进行的。

在区块比较新的情况下，SSD 可以始终维持在全盘 SLC缓存的状态，大致的写入速度为 2080MB。经过比较深度的蹂躏之后，SSD 的 SLC 缓存大致会维持在 28G 左右，缓外速度为 520MB 左右，其实还算可以。

SSD压力测试：

在新盘状态下 HD TUNE 的读写曲线大致在 633.7MB/S & 750.4MB/S。



对 SSD 的擦除采用 HD TUNE 对 SSD 进行持续擦写，这个环节的负载是所有测试中最高的。M9P PLUS 大致的运行状态是SLC缓存写入1150MB/S 左右，缓外写入 630MB/S 左右。



在完成压力测试后相当于容量用尽状态的测试，大致读写速度为 612.2MB/S & 436.1MB/S，写入性能影响比较大。



在待机一小时之后，读写性能为 612.8MB/S & 471.6MB/S，说明 SSD 的垃圾回收一直在做，但是不算激进。



重新分区刷新 TRIM 之后，读写性能为 619.9MB/S & 602.3MB/S。可以看到 SSD 现在重负载下读取性能变化不大，但是写入还是有影响。



HD TUNE 的一些测试数据：







常规跑分测试：



然后看一下不同测试软件的跑分情况，AS SSD 是3957/3984。总体来说就是中等偏上。

ATTO、CrystalDiskMark、TxBENCH 大家参考一下即可。



简单总结

浦科特 M9P PLUS 512G 通过采用动态 SLC缓存技术，使得SSD可以在更多场景下实现缓内性能。所以在绝对性能上，在现在的 SSD 中属于中等偏上的水平，绝对速度算比较快的。但是与此相对相对由于调教上比较激进，导致离散相对就相对弱一些。特别是强化散热前后还是有比较明显的对比，所以强烈建议在实际使用中要为其添加散热片。