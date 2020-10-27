微软 Win10 版本 2009 被限制小规模推送

IT之家10月27日消息 尽管Windows 10 20H2（版本2009）目前只提供给探索尝鲜者，但微软对其推送仍然相当谨慎。

在Windows 10健康仪表板中，微软透露，当前的推送是节流的，因此即使你是一个没有特定阻止的探索者，微软仍然可能不会向你提供操作系统更新。

微软说明如下：

“截至2020年10月20日的现状 Windows 10版本20H2，适用于运行Windows 10版本1903及以上的设备，并通过Windows Update手动寻求“检查更新”的用户。推荐的服务状态为半年度通道。 请注意，在未来几周内，我们正在缓慢地控制可用性，以确保可靠的下载体验。因此，更新可能不会立即提供给您。有关详细信息，请参阅如何获得Windows 10 October 2020 Update。”

IT之家获悉，微软可能正在等待，看是否有更多的问题出现。目前，有两个未缓解的问题仍在调查中。

已知问题

在使用某些Conexant音频驱动程序更新设备期间或之后出现的错误或问题。

使用受影响的Conexant或Synaptics音频驱动程序的设备可能会收到带有蓝屏的停止错误。

在使用Conexant ISST音频驱动程序更新设备期间或之后出现的错误或问题。

装有受影响的Conexant ISST音频驱动程序的设备可能会收到错误，或在Windows 10版本2004中出现问题。