唐娜姐称负责 Win10 Insider 期间受到过死亡威胁

IT之家10月27日消息 外媒WinBeta报道，如果你注意到Windows Insider项目的呈现方式发生了一些变化，变得不太强调个性，更强调企业形象，这并非是偶然的。

IT之家获悉，在周末发布的一个Twitter帖子中，前Windows Insider主管Dona Sarkar透露了她在担任该计划负责人期间所遭受的一些辱骂骚扰，包括死亡和绑架威胁，呼吁谋杀或解雇她等等。

Sarkar报告说，“一个锲而不舍的Insider出现在我的酒店大堂，并威胁要绑架和杀害我，这也是我学习射击并成为一名优秀射手的原因。”

Sarkar还表示，“哦！还有一次我们邀请了一位Insider来园区参观。当他在这里的时候，他在推特上表示，已经在园区里，他要找到杀死Windows Phone的人，并杀死他们。那位老兄搭乘下一班飞机被送回了家。”

“这也是为什么我们不再有一个人在社交媒体上做项目计划的代言人，而是使用公司名义发布的原因。”

虽然Sarkar为Windows Insider项目带来了自己的个人风格，并且继续使用微软Power Platform，与Insiders有很多很多精彩的互动，但要经历这样的辱骂骚扰，实在是令人感到惋惜。如果你是一个Windows Insider，认为因为项目计划中的某些事情而威胁他人是可以的，那你就大错特错了。

微软最终因为死亡威胁而不得不收回Windows Insider项目更加个人化和有趣的人设。