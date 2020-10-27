马斯克 SpaceX 公布 “星链”卫星互联网收费标准：每月 99 美元，设备售价 499 美元

据报道，特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）旗下太空探索技术公司 SpaceX 今日在一封电子邮件中透露，其 “星链”（Starlink）卫星互联网项目的收费标准为每月 99 美元。

“星链”是 SpaceX 的一个卫星互联网项目。从 2019 年至 2024 年，SpaceX 计划利用 5 年时间将组网所需的数千颗卫星送入近地轨道，组成 “星链”网络，以提供互联网服务。

报道称，SpaceX 正在拓展 “星链”卫星互联网的测试工作，一些此前对该项目表达过兴趣的用户已经收到官方的电子邮件，邀请其加入 “总比啥都没有要好” （Better Than Nothing ）的 Beta 测试。

据电子邮件显示，“星链”卫星互联网服务最初的定价为 99 美元 / 月，同时用户需要支付 499 美元购买 “星链”设备，包含终端接收设备、三脚架和 Wifi 路由器。此外，一款名为 “Starlink”的 App 也已经在 Android 和 iOS 应用商店上架。

“项链”项目团队在邮件中还表示，希望降低用户的最初预期。未来几个月，网络数据传输速度预计在 50Mb/s 至 150Mb/s 之间，网络延迟控制在 20ms 至 40ms。当然，不排除偶尔无法连接网络的情况。

今年早些时候，SpaceX 曾在网站上收集过对 “星链”项目感兴趣的用户，有近 70 万人报名。目前，SpaceX 已经发射近 900 颗 “星链”卫星，虽不足以覆盖全球，但已经能为美国西北地区提供网络服务。