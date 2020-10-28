美股纳指一枝独秀，蔚来大涨逾 9%，微软业绩轻松超过分析师预期

北京时间 10 月 28 日消息，今天美股涨跌不一，科技股大涨推动纳指攀升。截至收盘，道指跌 222.19 点，跌幅为 0.8%，报收 27463.19 点；标普 500 指数跌 10.29 点，跌幅为 0.3%，报收 3390.68 点；纳指涨 72.41 点，涨幅为 0.64%，报收 11431.35 点。

美国主要科技巨头全线上涨：

美国主要科技巨头

中国主要科技股绝大多数上涨：

中国主要科技股

中概股股价

其他中概股涨跌互现，其中上涨的公司包括：

上涨的其他中概股

与上一交易日持平的公司包括：

与上一交易日持平的其他中概股

下跌的公司包括：

下跌的其他中概股

投资者 “醒过神来”，蔚来大涨逾 9%

今天常规交易中，蔚来股价上涨 2.45 美元，涨幅为 9.42%，报收于 28.46 美元。在星期一的抛售潮中，蔚来和另外数家电动汽车厂商股价大幅下挫，原因是，由于市场担忧欧美新冠确诊病例大幅增加会影响到经济活动，投资者纷纷抛售震荡幅度大的股票。星期一，蔚来股价下跌 4.2%，报收于 26.01 美元。不过，蔚来不同于星期一遭遇抛售潮的许多其他股票。它不在欧美销售汽车，只在中国市场销售汽车，目前，中国已基本控制住新冠疫情。由鉴于此，蔚来第三季度业绩将会相当强劲。第三季度蔚来销量同比增长 154% 至 12206 辆，远超过蔚来 8 月份时的预期；蔚来按计划在 9 月份推出 EC6 车型；成功募集到资金，回购部分股份；完成生产线建设，月产量将由约 4000 辆提高至约 5000 辆；推出换电计划，大幅降低了购车成本。蔚来股价星期一下跌的原因是抛售潮，但了解蔚来的投资者今天似乎又 “杀了回来”。投资者在密切关注蔚来的第三季度财报，他们关注的不仅仅是数字，还有能揭示其未来发展前景的 “蛛丝马迹”。

万国数据赴港二次上市将募集 129 亿港币资金

通过赴港二次上市，万国数据将募集 129 亿港币（约合 16.7 亿美元）资金。招股说明书显示，万国数据赴港二次上市 IPO 发行价为 80.88 港币，比美股星期一收盘价 86.04 美元低 3%。万国数据每美国存托股相当于 8 股普通股。万国数据通过赴港二次上市发行 1.6 亿股股票，价格区间上限为 86 港币。诸多在美国上市的中概股都赴港二次上市，扩大投资者群体规模，万国数据是其中的一员。今年以来，中概股通过赴港二次上市募集 135 亿美元资金，其中包括网易和京东。万国数据计划利用募集的资金扩大高性能数据中心平台，开发与数据中心设计、建造和运营相关的新技术。鉴于疫情期间云计算和数据中心业务受到投资者青睐，今年以来万国数据美股股价累计上涨 67%。万国数据将于 11 月 2 日在联交所挂牌交易。今天常规交易中，万国数据股价上涨 0.06 美元，涨幅为 0.07%，报收于 86.1 美元，盘中一度摸高 86.86 美元。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股涨跌不一，其中上涨的公司包括：

上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

下跌的其他国外科技股

分析师不看好收购赛灵思，AMD 股价跌逾 4%

AMD 星期二宣布斥资 350 亿美元以全股票方式收购赛灵思，以拓展数据中心业务。受此消息影响，AMD 股价在常规交易中下跌 3.35 美元，跌幅为 4.07%，报收于 78.88 美元，盘中一度摸高 82.37 美元；赛灵思股价上涨 8.6%，报收于 124.35 美元。AMD 和赛灵思的产品、客户相辅相成。AMD 表示，这一交易将会对其利润率、每股收益和自由现金流生成能力产生立竿见影的积极影响。两家公司预计这一交易将于 2021 年底完成。根据协议，每股赛灵思股票将兑换 1.7234 股 AMD 股票。在交易中，每股赛灵思股票价值合 143 美元。交易完成后，当前的 AMD 股东在合并后公司中的持股比例为 74%，赛灵思股东的持股比例为 26%。Rosenblatt 证券公司分析师汉斯 · 莫斯曼恩（Hans Mosesmann）发表投资报告称，赛灵思与 AMD 具有很高的战略契合度。他维持对 AMD 股票的 “买进”评级和 120 美元目标股价。Wedbush Securities 分析师马特 · 布莱森（Matt Bryson）对 AMD 收购赛灵思的结果，是否比英特尔收购 Altera 更好持怀疑态度。他指出，收购 Altera 给英特尔带来的好处 “有限”。布莱森对 AMD 股票评级为 “增持”，目标股价为 100 美元。9 月份季度 AMD 调整后每股收益为 41 美分，营收为 28 亿美元，分析师对这两个数据的预期分别为 35 美分和 25.6 亿美元。

云计算业务给力，微软业绩轻松超过分析师预期

疫情期间云计算服务和 PC 需求推动三大核心业务强劲增长，微软利润和营收双双轻松超过预期。微软第一财季利润为 139 亿美元，每股收益由 1.38 美元增长至 1.82 美元；营收由上年同期的 330.6 亿美元增长至 372 亿美元。分析师对这两个数据的预期分别为 1.54 美元和 357.6 亿美元。今天常规交易中，微软股价上涨 3.17 美元，涨幅为 1.51%，报收于 213.25 美元，盘后交易中，微软股价涨幅一度超过 1%。今年以来，微软股价已累计上涨 35.3%，同期道琼斯工业平均指数下跌 1.2%。微软第一财季智能云业务营收由上年同期的 108.5 亿美元增长至 129.9 亿美元，超过分析师预期的 127.3 亿美元。微软称 Azure 营收增长 48%。Wedbush 分析师丹 · 艾维斯（Dan Ives）在微软发布财报前表示，预计 Azure 将增长 “50% 左右”，并预计将 “超过预期。在许多案例中，企业通过与微软合作将数字化转型提前了 6 至 12 个月，预计 2021 财年会有更多企业与微软达成交易”。虽然投资者关注微软的云计算和企业产品，消费类业务表现也可圈可点，最近数月新冠疫情刺激了 PC 销售的增长。微软将于下个月推出新款 Xbox 游戏机。