禁止提供付费 “快速通道”：美 FCC 投票决定维持废除 “网络中立”规则的命令

美国联邦通信委员会（FCC）周二以 3 比 2 的投票结果作出决定，维持该委员会在 2017 年废除奥巴马时代的 “网络中立”（net neutrality）规则的命令。此前一家联邦法院作出指示，要求对这一废除决定的某些条款进行审查。

“网络中立”规则于 2015 年出台，禁止互联网服务提供商屏蔽互联网内容或提供付费 “快速通道”。在唐纳德 · 特朗普（Donald Trump）出任美国总统后，美国联邦通信委员会在 2017 年颁布命令，授予互联网服务提供商以广泛的权力来重塑美国人使用互联网的方式，前提是其需要对相关变化进行信息披露。

2019 年 10 月，一家联邦上诉法院作出裁决，在很大程度上维持了联邦通信委员会废除 “网络中立”规则的命令，但责令该委员会重新考虑一些问题，其中包括废除这一规则对公共安全的影响等。

“网络中立”规则的废除已于 2018 年 6 月生效，其后互联网服务提供商并未改变用户访问互联网的方式，但消费者团体担心，它们可能会有选择地对一些客户提高价格或降低网速。

美国联邦通信委员会主席阿吉特 · 帕伊（Ajit Pai）周二表示：“除了最忠诚的‘网络中立邪教’成员以外，所有人都清楚地看到，反对（废除‘网络中立’规则）的案件是个骗局。”

互联网服务提供商和其他倡导废除 “网络中立”规则的人士表示，新规则促进了投资，但消费者团体和其他对此持批评态度的人士则对此说法提出了争议。

联邦通信委员会委员、民主党人杰西卡 · 罗森沃塞尔（Jessica Rosenworcel）表示：“该委员会对正确的做法不感兴趣，不愿承认我们周围世界的现实。”

民主党人已经将 “网络中立”作为竞选议题之一，总统候选人、在奥巴马时代担任副总统的乔 · 拜登（Joe Biden）预计，如果他在大选中获胜，则将任命一名致力于恢复 “网络中立”规则的联邦通信委员会主席。

民主党参议员埃德 · 马基（Ed Markey）表示：“如果没有‘网络中立’规则的保护，那么大型宽带服务提供商开始提高价格和降低网速，使得家庭、小企业和学生更难获得从这场大流行中恢复和重建的机会，就只是个时间问题。”