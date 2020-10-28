AMD 350 亿美元拿下赛灵思，与英特尔英伟达三分天下

正式官宣。AMD 宣布斥资 350 亿美元收购 FPGA 芯片巨头赛灵思（Xilinx）。这两家传了多年绯闻的芯片公司终于走到了一起。

苏姿丰是 2014 年 10 月出任 AMD CEO 的。过去六年时间，这位美籍华人不仅带领 AMD（又一次）从低谷中咸鱼翻身，更实现了对英特尔的逆袭。在收购赛灵思之后，AMD 将成为一个估值 1350 亿美元（包括赛灵思之后）、拥有 1.3 万名工程师、横跨多个业务领域的半导体新巨头。

早在 2015 年英特尔 167 亿美元收购 FPGA 市场第二大公司 Altera 的时候，市场就传言 FPGA 行业老大赛灵思在考虑收购当时陷入低谷的 AMD，打造 CPU+GPU+FPGA 的全功能战舰，对抗英特尔带来的威胁。但几年时间过去，两家公司的状况却发生了翻转。今年以来 AMD 股价累计飙升了 80%，进入了市值千亿美元俱乐部，而赛灵思的业绩和股价却增长有限，最终这笔交易变成了 AMD 收购赛灵思。

今年年初 AMD 接洽赛灵思的时候，AMD 市值还是赛灵思的两倍，而现在却是赛灵思的近四倍。完成这笔交易对 AMD 来说不再是巨大的负担。这笔 350 亿美元的收购交易将以全股票的方式进行。350 亿美元的收购价格较赛灵思目前市值溢价 25%。

或许 AMD 对现金收购还有点心理阴影。2006 年 AMD 斥资 54 亿美元收购 ATI，其中包括 42 亿美元现金。虽然这笔交易长远来看极具战略价值，AMD 从此具备了 CPU+GPU 的完整实力，但当时却因此背上了沉重的债务负担，财务状况挣扎了多年时间。2009 年 AMD 分拆自己的芯片厂 GlobalFoundries，也和财务亏损压力直接相关。

当然，这笔收购交易还需要获得美国和中国等国的监管部门批准，AMD 预计会在明年年底前完成交易。以 AMD 的市场地位（毕竟还有行业老大英特尔），正常通过反垄断审批的困难不会太大。或许唯一的不确定因素是，中国监管部门会要求 AMD 在 FPGA 业务方面做出怎样的让步和承诺；毕竟在美国政府连续封杀华为的事件之后，中国监管部门对美国技术巨头整合抱有警惕心也是很正常的。

FPGA 即现场可编程门阵列芯片，顾名思义，这种可编程的芯片给了开发者更为灵活的开发空间，因此广泛应用在从消费电子到数据中心到 5G 通信，以及无人车等诸多前沿科技领域。虽然 FPGA 本身的市场规模并不大，但却是通往 5G 通信、数据中心、无人驾驶、国防等诸多千亿美元级别市场的钥匙。

不过，赛灵思的营收规模并不算大，股价上涨也不算高。今年第二季度赛灵思的营收只有 7.3 亿美元，市值只有 250 亿美元左右。美国对华为封杀禁令给赛灵思的业绩带来了不小打击，因为华为是赛灵思的最大客户之一，他们还因此进行了裁员。疫情拖累美国 5G 网络部署也影响了赛灵思的业绩。

赛灵思是 FGPA 的开创者和行业老大，他们还是最早开创 fabless 模式的半导体公司。从这个角度来看，赛灵思在行业的地位倒是有点像 Arm。自己没挣到多少钱，但是地位却很关键。很多半导体巨头或许都觊觎过赛灵思，但这些巨头因为反垄断审核的原因无法出手，倒是给了始终处于追赶的 AMD 一个绝好的机会。

AMD 收购赛灵思有很多想象空间，用他们自己的话说，成为了 “业界高性能计算的领导者”。收购完成的新 AMD 将兼备了 CPU、GPU、FPGA、自适应 SoC 和软件的完整实力，业务横跨了个人电脑、数据中心、5G 通信、汽车芯片、游戏产品、航空航天、国防等诸多产品领域。从低功耗到高功耗，从游戏机到超级计算机，AMD 都齐全了。

想想 AMD 几年前还是灰头土脸的状况，居然也有今天的盛景。真是令人感概科技行业的大潮汹涌，赶上了风口就是一波腾飞。被华人戏称为 “苏妈”的苏姿丰在扭转公司业绩的能力确实令人刮目相看。AMD 最新公布的财报显示，他们第三季度营收 28 亿美元，同比增长 56%，净利润 5 亿美元，同比增长 130%，预计第四季度营收 30 亿美元，同比增长 41%。

细看 AMD 第三季度财报，计算和图像业务营收 16.7 亿美元，同比增长 31%，环比增长 22%；而企业、嵌入式和自适应业务营收 11.3 亿美元，同比增长 116%，环比飙升 101%。很显然，强劲增长的数据中心业务是 AMD 目前业绩最大的推动力。这块业务的巨大增长空间也是推动 AMD 股价过去一年直接上涨的最大原因。

AMD 收购赛灵思的最直接目的也是数据中心业务。虽然 AMD 的个人电脑和游戏业务目前保持增长，但新开拓的数据中心业务才是 AMD 的未来业务重心。在短短三年时间，AMD 凭借着 7nm 制程技术优势，抓住英特尔技术陷入停滞的机会，将自己在数据中心处理器的市场份额从不到 1% 急剧提升到目前超过 10%，连续拿到了亚马逊、甲骨文的大订单。

赛灵思可以直接补强 AMD 在数据中心领域的核心竞争力，进一步从英特尔手中竞争市场份额。而且，AMD 和赛灵思还有着高度一致的用户群——电信设备商和数据中心。两家公司的产品合并，可以帮助他们在这一领域获得更大的订单。

此外，在数据中心芯片市场，AMD 在逆袭英特尔的同时，更要提防英伟达的崛起。英伟达连续两笔大手笔收购的目标都是数据中心市场，这不仅直接冲击到市场领头羊英特尔，也给新生力量 AMD 敲响了警钟。

黄仁勋对数据中心市场的雄心路人皆知，去年 70 亿美元收购服务器端到端解决方案厂商迈络思（Mellanox），今年 400 亿美元收购 Arm，都是为了在未来的数据中心市场抢占先机。和 AMD 一样，英伟达市值之所以能飙升到 3500 亿美元，也不是靠他们的 PC 和游戏市场业绩，而是靠他们在数据中心、无人驾驶、人工智能等领域的增长前景。

现在数据中心处理器已经成为英伟达的第一大业务，超过了原先的游戏业务。就在上个星期 GTC 大会上，英伟达宣布推出了 DPU（数据处理单元）用于未来的数据中心处理器。他们的解决方案包括了：基于 Arm 架构的多核 CPU、处理 AI 等应用的 GPU 以及高速网络传输接口，后者即来自于收购迈络思获得的 SmartNIC 技术。在得到监管部门批准之后，英伟达在今年 4 月宣布完成收购迈络思的交易。

显然，异构计算会成为未来数据中心处理器的主流。在这方面，英伟达和 AMD 都有着相同的战略思路。英伟达有着看家的 GPU，先为了网络传输技术买了迈络思，然后又为了 CPU 买了 Arm。如果完成收购 Arm 的交易，英伟达就完成了在数据中心领域三位一体的布局，具备了在未来挑战英特尔的实力。

为了获得中国监管部门批准收购迈络思，英伟达承诺在中国市场保持迈络思技术开放六年时间，美国和欧洲市场的反垄断审批条件目前还不得而知。但这笔收购直接让雄心勃勃想在数据中心市场大干一场的 AMD 直接感受到了威胁，也促使苏姿丰去考虑收购赛灵思。AMD 同样拥有 CPU 和 GPU 产品，赛灵思可以给他们带来数据中心市场的加速能力。

过去几年，半导体市场一直在进行行业整合。英特尔、博通、高通等行业巨头都在大举收购，为未来业务进行战略布局。只是，博通收购高通的交易被美国政府否决，高通收购恩智浦的交易也在中国政府审批中搁浅。虽然今年是疫情之年，但半导体行业并没有停止整合步伐，科技公司的市值飙升反而给了他们进行收购的底气。今年半导体行业的重要收购包括了 ADI （Analog Devices）斥资 210 亿美元收购 Maxim 以及英伟达斥资 400 亿美元收购 Arm。

未来的数据中心处理器市场，已经明显呈现出三分天下的格局趋势：传统巨头英特尔（收购 Altera）、异军突起 AMD（收购赛灵思）、剑走偏锋英伟达（收购 Arm）。