谷歌母公司旗下 Waymo 联手戴姆勒共同开发自动驾驶卡车

据报道，戴姆勒卡车公司已经与谷歌母公司 Alphabet 旗下的自动驾驶汽车企业 Waymo 达成了新的合作，双方将联手开发和部署自动驾驶大型卡车。

戴姆勒卡车北美公司 CEO 罗杰 · 尼尔森（Roger Nielsen）表示：“我们从上世纪 30 年代开始制造卡车，我们总是在为客户提供更多选择，消费者不想被局限在单一的产品中。”

周二上午，Waymo 与戴姆勒宣布了本次合作，戴姆勒卡车是世界上最大的运输卡车企业之一，而 Waymo 则是自动驾驶领域的先锋和领头羊。戴姆勒卡车管理委员会主席马丁 · 杜姆（Martin Daum）表示，本次合作并不涉及戴姆勒对 Waymo 的投资。他说道：“一起看过戏或看场电影之后，不一定就要结婚。但是我们两家公司之间正在进行紧密的合作。”

这并非戴姆勒首次涉足自动驾驶卡车技术。2019 年 8 月，戴姆勒收购了一家名为 Torc Robotics 的公司的多数股权，这是一家位于美国弗吉尼亚州的自动驾驶企业，其历史可追溯至 DARPA 挑战赛，这是美国国防高级研究计划局在 2000 年代初期和中期所赞助的一系列自动驾驶汽车比赛。

当前戴姆勒和 Torc 之间的合作依然在持续。上个月，双方开始在新墨西哥州进行道路测试，并且在阿尔伯克基建立了一个测试中心。与 Waymo 一样，Torc 专注于开发 L4 级自动驾驶技术，即车辆可以在特定的地理或道路条件下完成自动驾驶，无需人类驾驶员的参与。

杜姆表示，至少到目前为止，戴姆勒与 Waymo 的合作将主要集中在底盘开发和车辆制造上，使自动驾驶系统可以更轻松地整合到车辆上。两家企业希望共同推进自动驾驶技术的发展，开拓自动驾驶系统中的一个不为人知的方面：在车辆上建立冗余系统。

Waymo 公司 CEO 约翰 · 克拉菲克（John Krafcik）表示：“这是非常重要的一点，但是大部分人都对它不够了解。开发冗余转向、制动和控制系统，对这个领域的发展非常重要。它是把这些技术推广到全世界的主要门槛之一。”

此前 Waymo 加快了自动驾驶乘用车的发展，与菲亚特克莱斯勒公司达成了合作，在其克莱斯勒 Pacifica 小型货车上建立了冗余系统，如今 Pacifica 已经成为了 Waymo 自动驾驶车队的主力车型。当前该公司将在卡车上完成相同的事情，该公司将使用戴姆勒的 Freightliner Cascadia 卡车。

自 2017 年以来，Waymo 就一直在道路上测试自动驾驶卡车。克拉菲克强调称，在该公司看来，卡车运输是自动驾驶系统未来的关键用途。今年 3 月，该公司成立了一个名为 Waymo Via 的新业务部门，专注于自动驾驶货物运送技术。

Waymo 一直在美国西南部测试其自动驾驶卡车技术，在 10 号州际公路沿途，其测试地点包括凤凰城、德克萨斯州的艾尔帕索、达拉斯和休斯顿。在与戴姆勒达成合作后，Waymo 是否可以利用戴姆勒与 Torc 建立的位于阿尔伯克基的新开发中心，当前还不得而知。

虽然开发和测试工作可能依然会在美国西南部进行，但是戴姆勒和 Waymo 计划将他们的合作最终扩展到全球范围，在北美、欧洲以及其他地方提供自动驾驶商用服务。