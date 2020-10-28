《每日秀》主持人斯图尔特重返电视圈，加盟 Apple TV Plus

据报道，苹果将把主持人乔恩 · 斯图尔特（Jon Stewart）重新带回到电视观众的面前。该公司在媒体发布会上说，斯图尔特将为 Apple TV Plus 主持一个新的系列节目，范围涵盖 “目前在全国范围内讨论的话题”。

这个节目听起来有点像约翰 · 奥利弗（John Oliver）的《上周今夜秀》节目：每集持续一个小时，聚焦于某个主题。苹果将这一新推出的节目定位为 “时事系列”（current affairs series）。这一节目届时也将会有一个同期播客，不过苹果拒绝透露谁将主持这一音频播客节目。

斯图尔特的新主持系列目前还没有名字或发行日期。该节目预计将于明年开播。苹果表示，这一节目将持续多季，但没有说明每季将包含多少集。

这笔交易对苹果来说可能是一笔大买卖。斯图尔特在他的《每日秀》节目中以一个政治和喜剧偶像的面目出现，并为其他许多喜剧演员的事业提供了机会。他的此次回归仍很可能会大受欢迎——尽管他将面对一个完全不同的媒体环境：他需要与许多以前的同事竞争，同时，由他开创的讽刺性政治幽默风格现在也更为常见。

苹果还与斯图尔特及其制片公司签署了优先合作协议（First-Look Deal），这意味着，未来可能会有斯图尔特的其它电影或节目加入苹果的 Apple TV Plus。