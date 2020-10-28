预定量太火爆，索尼：正 “竭尽全力”确保 PS5 供货

索尼游戏业务负责人周三表示，从预订情况看，其 PlayStation 5 (以下简称 “PS5”)游戏机的市场需求 “非常可观”。该游戏机将于 11 月 12 日推出，消费者目前在踊跃预订。

索尼公司旗下索尼互动娱乐公司首席执行官吉姆 · 瑞安 (Jim Ryan)在接受媒体采访中表示，PS5 在美国接受预订的最初 12 个小时的预订量，已经与 PS5 前代产品 PS4（PlayStation 4）推出后前 12 周的销售量相当。

瑞安向媒体表示，“从 PS5 推出之前的预订情况看，该产品的市场需求是非常、非常可观的。”

截止目前为止，PS4 游戏销量已经超过 1 亿台。索尼希望 PS4 用户群能够升级到 PS5 新产品，使用新一代游戏机，通过全新手柄，来体验视听效果增强的游戏，比如《漫威蜘蛛侠 : 迈尔斯 · 莫拉莱斯》(Marvel's Spider-Man: Miles Morales)等等。

PS5 的推出正值新冠疫情大流行期间，疫情的流行增加了游戏公司的收入，但也扰乱了全球各地的零售网络、游戏开发和设备制造供应链。

“在 PS5 推出那天，希望得到该产品的人或许并非每人都能如愿以偿，”瑞安表示，但该公司正在 “竭尽全力”确保年终购物季的供应。

索尼已经建立了一个内部工作室网络，生产独家游戏产品，其中包括由旗下工作室 Sucker Punch Productions 开发制作的《对马岛之魂》(Ghost of Tsushima)。打造内部工作室网络，旨在抵御微软 Xbox 和其它新进入市场的游戏业务竞争对手。

瑞安表示，索尼将继续提升旗下工作室的游戏开发能力，此外，“我们可以通过选择性实施收购，来增强我们的内部开发游戏内容的能力。”

但分析师们质疑的是，该公司的游戏业务扩张，是否能够很好地维持下去。对此质疑，瑞安表示，这将取决于索尼的推动力度。

瑞安说，“我们肯定会取得进步，并且认为我们可以做得比我们想象的更好。”