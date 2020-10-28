TikTok 与电商平台 Shopify 建立合作：扩大应用内购物功能

特朗普上个月表示，甲骨文和沃尔玛入股 TikTok 的初步协议得到了他的批准，但在字节跳动表示不会放弃 TikTok 的多数股权后，正式协议尚未签署。11 月 4 日，一名法官将对美国政府禁令做出裁决，确定是否允许用户继续从美国应用商店下载 TikTok。字节跳动警告称，此举将实际上将禁止在美国使用 TikTok。

与此同时，TikTok 周二还宣布与电商平台 Shopify 建立新的全球合作伙伴关系，进一步投资于社交商务。这笔交易旨在让 Shopify 的 100 多万个商家更容易接触到 TikTok 的年轻受众，并提振销售。两家公司表示，合作关系最终将扩大到包括其他应用内购物等功能。

按照合作协议，Shopify 商家将可通过从 Shopify 应用商店安装新的 TikTok 渠道应用，直接从 Shopify 仪表板创建、运行和优化他们的 TikTok 营销活动。安装后，商家将可以使用 TikTok for Business Adds Manager 的主要功能。

这些广告工具允许商家创建原生的、可共享的内容，将他们的产品转化为 Feed 视频广告，从而引起 TikTok 社区的共鸣。商家将能够针对不同性别、年龄、用户行为和视频类别的受众。根据商家的商业目标和他们想要花费的金额，活动的成本会有所不同。

此外，Shopify 商家还可以安装或连接他们的 “TikTok Pixel”，这个工具可以帮助他们更容易跟踪 TikTok 广告活动推动的转化。目前，电商可以跟踪用户的行为，如用户浏览他们的页面、在网站上注册、向购物车添加商品、下订单以及完成付款等。

Shopify 产品副总裁萨蒂什 · 坎瓦尔（Satish Kanwar）在声明中表示：“TikTok 是世界上增长最快的娱乐平台之一，仅在美国就拥有超过 1 亿高参与度的用户。与 TikTok 的合作意味着，Shopify 商家可以使用对 TikTok 体验感觉真实的内容与这些新观众建立联系。”

在宣布新的合作之前，Shopify 和 TikTok 就始终在合作测试各种社交商务举措。比如他们曾合作测试购物按钮，允许 TikTok 创作者从他们的视频中链接自己的 Shopify 店面。