社区团购乱象调查：有人 “被”成为团长，有的发货时间比下单还早 12 天

作为 2020 年最热的赛道之一，社区团购吸引了众多资本与巨头入局，也让十荟团等头部玩家备受关注。不过，近日记者在北京实地走访和调查时发现，十荟团内部存在着一些令人感到诧异的乱象。

在记者走访期间，有不少人声称，自己在毫不知情的情况下 “被”成为十荟团的团长。而另一方面，许多真正的十荟团社区团购团长则表示，早已不再从事社区团购这项工作。在消费端，记者 10 月 18 日在十荟团 APP 上选定某位团长后购买了一件商品，不过系统似乎有预知能力，显示的发货时间竟然比下单时间还早 12 天。

“团长”对自己的身份毫不知情，系统提示的发货时间又不合常理，这难免让十荟团的消费者感到不安。记者发现，在公开的投诉平台上，不少用户投诉十荟团称无法联系到团长，订单被异常签收等。

网经社电子商务研究中心分析师蒙慧欣表示，从这些问题中，不难看出十荟团在快速融资扩张的过程问题频现，未来发展还是 “任重道远”。

不少人毫不知情 “被”成为团长，不知社区团购为何物

根据十荟团 APP 上相关信息的指引，近日记者在北京多个小区实地走访和调查，希望了解更多十荟团的情况。信息显示，这些社区团购的团长多为个人或个人超市店主。

然而，在走访中记者发现，不少个人超市店主在毫不知情的情况下 “被”成为十荟团的社区团购 “团长”。

在一家个人超市，当记者打开十荟团 APP 展示他的团长信息时，这名店主表示，自己并不了解十荟团，也不知道什么是社区团购，更不知道自己已经是十荟团社区团购的 “团长”。

这名店主同时表示，从来没有十荟团的工作人员联系过他或家人。

值得注意的是，这样的场景在记者随后的走访中多次出现。

在另一家个人超市，店主同样表示不知道社区团购。对于十荟团 APP 展示有他的团长信息，他表示完全不知情，家人也从未用过十荟团。

“你还给我封了个‘团长’当一当，我挺高兴的。”这名店主说。不过，这位店主隐约之间感到了社区团购的竞争，要求添加记者的微信。

“你要是买的东西多了，可以在微信上给我们说，我们可以直接给你送过去，不用通过十荟团。”他还表示，“我们的东西肯定要比它便宜。”

对于 “被团长”的一事，十荟团的相关工作人员则表示，成为团长需要自己在小程序端申请后才能开通，十荟团不会也不能直接为用户开通团长权限，并且团长端系统可以自行申请关团。

在走访中记者发现，在北京确实存在十荟团的社区团购团长，但这些团长对记者表示，成为十荟团社区团购团长是很早之前的事情，“大约是去年或前年，从今年开始早就不做了。”

当谈到使用十荟团社区团购的用户时，有团长对记者表示，“没什么人用。”

十荟团相关工作人员则对记者表示，平台的主要目标市场是下沉市场，在去年已经退出超一线城市北京。

这名工作人员同时强调，十荟团上线了 “包邮到家”的业务，所以北京如果有未关团的团长，用户是可以继续购买的，不需要团长进行配送。

平台发货时间竟比下单早 12 天，多位用户投诉称无法找到团长

在十荟团 APP 上，记者于 10 月 18 日选定某位团长后购买了一件商品并进行支付。不过，记者在下单后发现，十荟团系统居然显示将在 10 月 6 日发货，比下单时间足足早了 12 天。

对此，十荟团的工作人员回应称，“用户看到的送货时间，是后台配置的送货时段，意思是说，这个时间我们开始本批商品的配送服务。”

记者在十荟团 APP 上看到，其在醒目位置对用户承诺，“商品有任何问题，请联系团长，让您售后无忧。”不过，在发货和收货阶段，记者选定的这位团长始终未联系记者，而是由快递直接送货到家。

随后，记者在十荟团微信小程序上找到这位团长的联系信息时，该团长表示，“我早就不做（社区团购）了，现在已经回老家了。”

显然，这样的服务会招致用户的投诉。记者在黑猫投诉平台上发现，有多起针对十荟团的投诉。

其中，多位用户投诉称，自己在十荟团上购买东西后无法联系到团长，而团长也未联系他，导致无法取到货；在自己尚未签收的情况下，系统却显示已经签收。

另有一位用户则投诉称，自己在 10 月 21 日下的订单，没有任何到货信息，23 日晚上到自提点询问提货，自提点老板表示没有收到。但在回家后，自提点老板电话称订单（食品）已经被他吃了。

还有用户投诉称，十荟团商家所售雅诗兰黛的粉底液为虚假货品。这名用户表示，自己购买的雅诗兰黛粉底液没有商品的条码，也没有商品的生产和使用日期，并且货品并没有密封，可以直接打开，粉底液也有异味。

对此，网经社电子商务研究中心分析师蒙慧欣表示，要想为消费者提供优质的商品、高质量的服务，就需要将供应链放在首位，才能拥有自身独特优势。她认为，从上述消费者反映的问题中，不难看出十荟团在快速融资扩张的过程问题频现，未来发展还是 “任重道远”。

巨头混战社区团购，十荟团面对激烈竞争仍需靠融资 “回血”

官网资料显示，十荟团隶属于北京十荟科技有限公司，成立于 2018 年 4 月，有好东西的创始人陈郢与原爱鲜蜂高级副总裁王鹏二人任十荟团联席 CEO。

据了解，十荟团主要以社区为入口，瞄准家庭日常消费场景，主要开拓二三线城市市场，为用户提供社区果蔬、生鲜及家居用品的团购。

由于赶上了 2018 年社区团购的风口，十荟团在成立 4 个月后的 2018 年 8 月，宣布获得 1 亿人民币融资，资方包括真格基金、启明创投和愉悦资本，以及社群零售平台 “有好东西”。2019 年 8 月 30 日，十荟团宣布已完成和 “你我您”的合并，二者皆为社区团购的头部平台。

今年以来，原本 “半死不活”的社区团购在疫情刺激下迎来爆发式增长，包括十荟团在内的多个平台也获得了更多资本青睐。

1 月 9 日，十荟团对外宣布，其新一轮融资已经顺利完成交割，融资额达 8830 万美元；5 月 30 日，十荟团完成 C1 轮融资，融资金额达 8140 万美元；7 月 29 日，十荟团宣布完成 C2 轮融资，融资额达 8000 万美元。

不过，这也吸引了美团、拼多多、滴滴等更多互联网巨头相继入局。由此，社区团购赛道从以往的中小玩家聚集地变成了互联网巨头贴身肉搏的风口。

以美团为例，今年 7 月美团宣布成立优选事业部，正式进入社区团购赛道。9 月，美团优选宣布推出 “千城计划”，旨在年底前实现全国覆盖，并逐步下沉至县级市场。

据 Tech 星球报道，美团内部已将 “社区团购”业务定为一级战略项目，是继餐饮外卖、到店及酒旅两大主体业务之后，美团内部新规划的增长曲线，承担美团下一个营收增长点。

而拼多多也于今年 8 月发布多多买菜。截至 9 月底，“多多买菜”在试运营 2 个月期间，已开通省份包括湖北、江西、陕西、重庆、四川、山东、河南、河北、安徽、云南等。

对于十荟团的发展前景，网经社电子商务研究中心网络零售部主任、高级分析师莫岱青表示，“十荟团这些处于社区团购行业头部仍需要融资来‘回血’。决定未来社区团购发展的差异，很可能在于进场时间、团队执行力以及各自背后的资本支持。”

莫岱青认为，“像十荟团这样的社区团购成为巨头对标的‘棋子’，也加速促进社区团购行业的竞争，推进行业头部平台的形成。”