千兆光纤已覆盖 8000 万户，双千兆如何飞入寻常百姓家

10 月 28 日消息，5G 和千兆光纤网络作为新基建的重要组成部分，不仅能够带动通信产业链上下游的发展，为信息通信业带来前所未有的前景和机遇，还将作为智能制造、智慧交通等融合基础设施的关键支撑，赋能传统行业数字化转型。

工信部已经出台了 《千兆城市建设指标体系》，要在 300 个以上城市部署千兆宽带，并开展千兆宽带应用示范。目前，全国已有超过 300 个城市具备千兆宽带接入能力，千兆覆盖用户超过了 8000 万户。

那么，双千兆如何飞入寻常百姓家呢？

千兆覆盖用户已超 8000 万

就在笔者刚毕业工作时，国家还在推动 “光进铜退”，各种民营宽带运营商风生水起。五年前光通信覆盖仅占四成左右，现在已达到九成以上，甚至为补齐农村宽带短板，工信部组织了六次电信普遍服务试点，要求企业进一步到位，将光纤铺到行政村的村委会、学校和医务室，实现了农村、城市同网同速。

最新数据显示：我国 FTTH 接入用户渗透率达到 93.6%，在全球领先；百兆以上用户渗透率 88%，可以说：FTTH 已经覆盖全国城乡绝大部分家庭，全国所有城市基本均建成 “光网城市”，支撑千兆接入的 10G PON 网络快速部署，形成千兆发展网络基础。下一步将迎来千兆接入用户快速发展。

如今，10G PON 已经成为三大运营商千兆建设的共同选择，重点是：10G PON 的产业链（芯片、标准和光模块）已经成熟。

去年我国提出 “双 G 双提”的新目标，树立了 “光网城市，百城千兆”的建设目标，目前，全国已有超过 300 个城市具备千兆宽带接入能力，千兆覆盖用户超过了 8000 万户，接下来还会有更多的城市在会享受到更低价的千兆宽带。

如何在城市中推进千兆城市的建设？

工信部在今年中旬召开的工作会议上也特别确定今年的工作重点，要统筹 5G 和千兆光纤 “双千兆”网络发展，开展 “百城千兆”的创新行动。

那么如何在城市中推进千兆城市的建设呢？

中国通信研究院副院长王志勤表示，在城市中推进千兆城市的建设，可从三方面入手：第一，以建促用，提升网络基础设施能力和覆盖。第二是推出千兆网络业务的创新和应用，加快推动业务发展和在各行各业的业务应用。第三是创造一些良好的发展政策和环境。

工信部信息通信发展司司长闻库也提出以建促用，他指出：加快千兆光网建设升级，持续扩大千兆光网覆盖范围，聚焦千兆家庭、产业园区、学校、医院等场景深度覆盖，鼓励面向有需求的用户试点推进光纤到房间、光纤到桌面等服务，优化改造家庭内部布线、无线局域网等制约网络体验最后 10 米的关键环节。

同时，还要坚持城市引领。“加强千兆应用融合创新，进一步发挥城市资源汇聚和融合贯通作用，科学规划、统筹推进区域内千兆光网、5G 等新一代信息通信基础设施建设，鼓励各地因地制宜推动千兆光网在优势产业中创新应用，形成一批具有创新型、可复制、可推广的千兆应用案例，加快千兆行业赋能。”闻库说。

“当然提档升级也很重要，”闻库表示，“还要注重 IPV6 在千兆场景下的广泛使用，发展基于 IPV6 的下一代物联网，不仅是互联网演进升级的必然趋势，也是落实网络强国战略重要举措，对于提升我国互联网承载能力和服务水平具有重要的意义。”

另外，工信部信息通信发展司副司长张学植指也强调加速千兆光纤建设升级，持续扩大千兆光纤宽带的覆盖范围，应该推动骨干传输网络逐步开展 200G 和 400G 的高速光传统系统的部署，提升通信网络综合承载能力，“鼓励全光接入网进一步向用户端延伸，加快实施光纤到房间、光纤到机器、光纤到桌面，打通光纤网络的最后一百米。”