网络直播打赏行为规范即将出台，将限制高额打赏等三类行为

IT之家 10 月 28 日消息 据 21 世纪经济报道，中国演出行业协会网络表演（直播）分会将在年内针对网络直播打赏行为出台指导规范，预计最快 12 月出台。协会还将推出网络主播的分类分级管理规范，对非电商类主播进行评级。

报道称，网络直播打赏行为规范出台的主要目标是解决目前网络直播中存在的激情打赏、高额打赏和未成年人打赏三大问题。对激情打赏方面，平台应当在产品策略上进行调整，给用户设置冷静期。对高额打赏的管理方面，会要求平台对单笔打赏的最高值进行限制。未成年人打赏限制则是通过人脸识别等技术手段尽量减少未成年人的打赏行为。

关于对主播的分级，具体来说就是把主播的账号分为若干个等级，优秀的主播要给予流量等各方面资源的倾斜，对于不断降级的主播要予以限流、限制打赏的措施，再进一步就是列入行业的灰名单以及黑名单之中。

IT之家了解到，10 月 20 日，国家市场监管总局公布《网络交易监督管理办法（征求意见稿）》，并自即日起征求社会公众意见。针对网络直播带货，征求意见稿拟规定，网络直播服务提供者应当为利用网络直播开展的网络交易活动提供回看功能。此外，征求意见稿拟要求，网店不得通过删除、隐匿、修改评价，或者好评前置、差评后置、混淆不同商品或者服务的评价等不正当处理手段对评价进行误导性展示，误导消费者。