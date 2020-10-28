任天堂掌机停产了，它曾想改变世界

前几天看到任天堂 3DS 停产的消息，我的第一反应是「原来才停产啊」。其实去年 Switch Lite 发布和《宝可梦剑盾》登录 Switch 平台之后，基本上就宣告 3DS 的死亡了。

▲ 日本任天堂官网显示 3DS 全系列「生产终了」

因为喜欢玩《宝可梦》，任天堂的每代掌机我都买了。3DS 系列是我买过最多的任天堂掌机，前后加起来应该有四部，目前留在手边的有 2DS LL 和 3DS XL 两部（头图就是），对这个系列算是颇有感情。所以在 3DS 收官之际，也想聊聊我的体验和看法。

不算成功的裸眼 3D

任天堂在产品命名上绝对是大师，Switch 一看就知道能「转换形态」，而 3DS 一看就知道有 3D 功能。这可惜这个 3D 并不算成功，后期连任天堂自己都不想推广了，你看后面不是还出了一个 2DS 吗……

2009 年底《阿凡达》上映，在全球掀起了一股 3D 热潮，随后几年科技领域也涌现了不少强调 3D 体验的硬件产品，3DS 算是这波浪潮中最吸引眼球的一个。

3DS 主打裸眼 3D 功能，可谓噱头十足，我当时也是冲着这个卖点去买的第一部 3DS。刚到手后逢人就想秀一下，大家给的反馈也都是很惊艳的。不过自己长时间一玩就发现问题了，它的视角很窄，而且玩久了会晕。要知道玩掌机的状态本来就是非常放松窝在沙发里，现在你让我端正地拿着它才有完美 3D 效果，整个体验就差点意思了。

游戏厂商对于裸眼 3D 也不够用心。除了少数几款游戏拥有不错的裸眼 3D 效果，大部分感觉都在应付任天堂，就连《宝可梦 XY》这么重要的 IP 登录 3DS 平台，居然只有战斗画面有裸眼 3D 效果，而且还掉帧……GF 真有你的。

还好任天堂提供了一个 3D 的开关（自己都没底气吗），所以大部分时间我都是关闭的。3DS 后期的游戏基本都不再支持裸眼 3D 显示了，这个开关就一直停留在 OFF 档位。

▲ 3DS 上的裸眼 3D 的开关

虽然上面都在吐槽，但我还是非常喜欢 3DS 的。

首先初次体验裸眼 3D 确实是非常震撼的，不用戴 3D 眼镜就能看到「悬浮」在屏幕上的游戏角色，这个体验当时是独一份的。矫情一点说，3DS 让我看到了那个敢为人先的任天堂。要知道 3DS 诞生的年代属于 Wii/NDS 的末期，同时也是智能手机高速发展的时代，这样一款肩负重任，需要帮助任天堂破局的产品，敢于在视觉体验上寻求突破，任天堂真是艺高人胆大。

3DS 发布的同年（2011 年），HTC 发布了一款裸眼 3D 手机 EVO 3D。和快速更迭的手机产品不同，一款掌机的寿命甚至会超过五年以上，所以任天堂推广裸眼 3D 的风险要远超手机厂商。特别好奇当年任天堂高层是怎么做决策的，我没有找到相关的报道，不过看到了一个有趣的新闻：3DS 发售初期销量不佳，时任任天堂社长岩田聪自裁了 50% 工资……

另外我一直觉得 NDS/3DS 这种双屏翻盖设计是便携设备最舒服的一个形态，既能减小体积，又能保护屏幕，当然要是能再轻薄一点就更棒了。最近两年每当有双屏设备发布时（包括微软的 Surface Duo），3DS 好像都会被拿出来说事儿，也算是从侧面肯定了它的设计吧。

任天堂对 3D 的执念

最近在读任天堂的传记，再联想到 3DS，我真的感觉这家公司对 3D 有种执念。细数下来，3DS 已经是任天堂在 3D 显示上（包括 VR）的第三次尝试。

早在红白机时代，任天堂就推出过一款名为的 Famicom 3D System 的 3D 配件，它佩戴起来有点像今天无人机的 FPV 眼镜。支持这款外设的游戏并不多，只有一款名为《Famicom Grand Prix II：3D HotRally》的游戏是特别为它制作的，由任天堂和 HAL 研究所开发。值得一提的是，岩田聪当时就在 HAL 研究所任职，后来才去了任天堂本部。

▲ Famicom 3D System

第二次就是大名鼎鼎的 Vitrual Boy，任天堂对它的期待的原本是 GB 掌机的继任者，但它庞大的体积只能架在桌子上使用，屏幕又只能显示单色，实在是没什么竞争力，以至于发售一年就草草收场。另外根据报道任天堂在 GameCube 和 GBA SP 时代也研究过相关技术，但并没有落地，直到 3DS 才终于大规模应用。

▲ Vitrual Boy

3DS 的裸眼 3D 并没有改变整个行业的游戏规则，很多人只是将它视为增强版的 NDS。在 3DS 接近十年的生命周期中一共销售了超过 7500 万部，虽然在所有任天堂游戏机里面算是不错的，但是在掌机产品线中可就垫底了，只有前辈 NDS 的一半。

其实感觉现在任天堂也没有死心，还会推出 LABO VR 这样的配件产品，据说正在修建的日本环球影城超级任天堂世界也会有很多 3D 体验类的项目。相信未来在游戏视觉体验上，任天堂会给我们带来更多的惊喜。

▲ LABO VR

随着索尼 PSV、任天堂 3DS 的相继停产，传统掌机的时代也要结束了。过去很长一段时间，掌机都代表着便携设备的巅峰，但现在它们的位置正在被智能手机、iPad 甚至是 Switch 这样多功能的产品所替代。

听一个在日本生活的朋友说，现在地铁上 3DS 还是很常见的，还有很多忠实玩家，其实我自己也会时不时拿出来玩玩（有几个游戏烂尾了一直想通关），所以 3DS 应该不会那么快从我们视野里消失。