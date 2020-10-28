飞行汽车 Liberty 通过欧洲道路通行考核，离交付更近一步

10 月 28 日消息，据国外媒体报道，飞行汽车研发公司 PAL-V 发布消息称，旗下产品 Liberty（自由）已经通过欧洲道路通行考核，可以上路。

图片来自飞行汽车研发公司 PAL-V

PAL-V 表示，公司产品离交付更近了一步。PAL-V 未来几个月将进行耐力测试，民众从现在起可以在欧洲道路上见到 PAL-V Liberty。自 2015 年起，PAL-V Liberty 设计就开始陆续通过欧洲航空安全局（EASA）的航空认证，最终预计于 2022 年完成。

PAL-V Liberty 极大地受益于早期 PAL-V One 飞行测试项目中积累的认证经验。在进行最后 150 小时飞行测试之前，需完成 1200 多份测试报告。之后，将开始向客户交付产品。

目前，许多公司都在积极研发飞行汽车，也受到了一些资本的青睐。去年 9 月，德国电动飞行出租车研发公司 Volocopter 表示，公司获得 5500 万美元融资，此轮融资由吉利控股领投，戴姆勒也参与了投资。

在 2020 年国际消费电子展 (CES 2020)上，现代汽车发布了其首款概念 PAV（个人飞行器），取名为 “S-A1”。这款产品由现代与 Uber 联合开发。这款概念飞行器配备了电动起降系统，包括飞行员在内，一共可容纳 5 人。

其它研发飞行的公司还包括 Terrafugia、Kitty Hawk、Uber、AeroMobil 等等。