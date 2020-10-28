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工信部：取消手机号码归属地，将增大电信诈骗风险

2020/10/28 15:11:32 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家10月28日消息 手机号码归属地能否取消？据人民网报道，近期工业和信息化部的权威解答称，取消手机号码归属地，将增大电信诈骗风险。目前暂未出台取消手机号码归属地相关政策

取消漫游费、取消流量清零、实行携号转网、推出流量转赠等服务……近几年来，我国网络提速降费工作稳步推进。同时，有人民网网友在《领导留言板》表示，建议参照取消高速公路省界收费站的做法，取消手机号码归属地限制。

该网友认为，现在人员流动性强，手机号码绑定业务多，更换常驻地后如果换号码，则影响已绑定的业务；如不换号码，则无法享受当地业务优惠与活动。

IT之家获悉，对此，工业和信息化部回复表示，移动电话号码归属地是基于归属位置寄存器的网络技术概念，其变更与网络架构及设施密切相关。变更移动电话号码归属地需对现有网络设施进行大规模调整，且对移动终端归属地显示功能产生重大影响，并将影响用户认知。

工信部同时指出，取消手机号码归属地，将增大电信诈骗风险。

据了解，目前三大运营商都已推出携号转网、异地销户、一人多卡等措施，用户可以在异地享受更优惠的资费套餐。

工信部表示，目前暂未出台取消手机号码归属地相关政策。后续，工信部将统筹考虑，对这一提议做进一步研究。

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关键词：工信部手机号码电信诈骗

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