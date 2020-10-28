工信部：将重点检查 5G 基站 “最低价中标”现象

据人民网报道，有网友通过人民网《领导留言板》反映了目前我国通信基础设施建设中存在低价中标的不良竞争现象，希望对该现象进行整治。”

今年是我国 5G 大规模商用之年。目前，基础电信运营企业正在大力加快 5G 基站建设，积极拓展 5G 应用。与此同时，在电信企业招投标过程中，屡屡出现低价中标，甚至 “1 元中标”等现象，引发网友关注。

该网友表示，“不良竞争直接影响到工程建设质量，带来施工材料质量差、寿命短，基站机房管理混乱、维护成本高等一系列问题。同时，低价中标影响工人工资发放，不利于社会稳定。”

对此，工信部在回复中表示，目前正积极组织电信企业落实招投标法律法规的各项要求，按照公开公平公正的原则开展招投标活动。工信部主要开展了三方面工作：

一是印发了《通信工程建设项目招标投标管理办法》（工信部令第 27 号），明确提出鼓励通信工程建设项目使用综合评估法的要求，并组织电信企业加强宣贯落实，强化从业人员产品和工程质量意识，择优确定中标单位。

二是配合国家发改委开展招投标法修订工作，组织行业力量针对最低价中标、低于成本价投标等当前社会关注问题提出意见建议，推动进一步完善相关法律法规。

三是在近几年通信工程建设项目招投标检查中，将最低价中标作为重点检查事项，及时指出并督促电信企业改正，目前综合评估法已在通信建设项目中广泛使用。

工信部同时表示，下一步将配合国家发改委做好招投标法律法规修订工作，完善相关评标方法，指导电信企业开展招投标活动，维护健康有序通信建设市场环境。