《英雄联盟手游：激斗峡谷》轻体验：期待已久的手游大作

在新 iPhone 12的发布会上，「英雄联盟：激斗峡谷」（以下简称「激斗峡谷」）伴随着 iPhone 12 的登场得到了介绍。在发布会上，「激斗峡谷」游戏总监 Michael Chow 宣布将在两周内开启公测。

作为拳头公司官方的出品，这款原汁原味的手游大作与正在激战的 2020 年英雄联盟全球总决赛一样备受关注，在论坛内，「一起开黑」的帖子在热门居高不下，能看出不少玩家对这款手游期待已久。

在 Android 平台上，已经有不少用户试玩了这款游戏；而 iOS 平台则是推迟至今日才正式开放下载，此前这款游戏都处于「预注册」状态。就在刚才，「激斗峡谷」终于开放下载。我们也在第一时间试玩了这款游戏，接下来谈谈下载攻略及游玩感受。

如何下载

拳头在苹果发布会上宣布，「激斗峡谷」将在韩国、日本、菲律宾、新加坡、马来西亚、印度尼西亚以及泰国进行公测。如果你要下载「激斗峡谷」，需要有以上任一地区的 App Store 帐号。

在 App Store 上搜素 「lol」，即可搜索并下载「激斗峡谷」这款游戏，目前其它区域的 App Store 暂未开放下载，不能搜索到这款游戏。

登陆游戏

在登陆游戏之前，你需要注册一个拳头的官方帐号。（登陆方式优先推荐拳头帐号，而非通过谷歌等其它帐号授权）

根据网友反馈，拳头帐号可以随意注册，只要注册成功即可。

有这两个帐号，接下来你就可以打开游戏了。

接下来就是最关键的一点：你需要一个加速器登陆游戏，挂加速器的地区需要和你下载「激斗峡谷」所在的 App Store 相同，否则会出现「不能登陆该地区帐号」的提示。

目前登陆人数较多，可能会出现三种登陆不成功的情况。（如下图）

据实测，只要能进入游戏界面一次，之后就可以使用 4G 网络进行游玩。重新打开游戏时，则可能需要继续使用加速器等软件登陆。

游戏内变化

作为一款手游，「激斗峡谷」相当程度地还原了整个峡谷的风貌，小龙，大龙，峡谷先锋及各类果实都会出现在游戏内，但端游的「龙魂」机制则暂未在「激斗峡谷」内出现。实测小龙诞生时间为 4 分钟，峡谷先锋诞生时间为 6 分钟，大龙诞生时间则为 10 分钟。

另外，为了推进游戏进程，每位英雄 R 技能的学习等级是 LV5。

装备栏位于左侧。装备的种类及数量和端游区别不大，同样需要回到泉水才能对装备进行升级。

高地也有所改变，双子塔被取消，基地水晶拥有攻击功能。

由于峡谷变小，石头怪的位置也有所偏移。

游戏内有商店，可以购买皮肤及英雄，目前共有 43 位英雄和 86 款皮肤上线。

根据游戏数量，玩家的帐号也会进行升级。等级 3 开放随机匹配模式，而等级 10 则开放排位模式，每一次升级还能得到解锁英雄等奖励。

游戏设置

目前，「激斗峡谷」并没有简体或繁体中文可供设置，可选择的语言除了英语，还包括印尼语、日语、韩语、泰语和马来语。

我们使用 iPhone Xs Max 进行画质设置，可以将所有参数设置为「Ultra High Definition」。实际上，据 App Store 介绍，「激斗峡谷」机型支持 iPhone 5s 及 iOS 10.0 以上的机型游玩。

「激斗峡谷」还支持最高 60fps 进行游戏，但默认设置仅为 30fps，如果你对这个参数比较敏感，需要前往「设置」-「图形」内进行更改。

用户还可以对各个按键进行自定义设置。

总结

经过实际体验，「激斗峡谷」的完成度相当高，还原了召唤师峡谷大部分的细节，游戏画质同样相当出色。不过下载及进行游戏需要一定条件，希望「激斗峡谷」能尽快在国服进行公测。