小身材大能量！小米 65W GaN 氮化镓充电器深度评测体验

这是一个准备了很久的评测，旨在从评测和上手体验的方向一探这款氮化镓充电器到底怎么样？



今年年初的 2 月 13 日，小米通过线上直播的形式发布了小米 10/Pro 两款旗舰新机，作为小米 10 年的梦幻之作，更以此来全力冲击高端市场。除了新机之外，在这场发布会上，还发布了一款黑科技产品——小米 65W GaN 氮化镓充电器，这款产品也可以说是带火了多行业氮化镓充电器的普及。



这场发布会的约 6 个月后，我从小米 6 换机到了小米 10 Pro ，我这个米 6 钉子户最终还是没能逃过真香机的诱惑~



所以这篇图文中的所有照片都是由这台小米 10 Pro 所拍摄，直出未经任何后期。

换小米 10 Pro 的约 2 个月后，我买了这个小米 65W GaN 氮化镓充电器，主要用来给小米 10 Pro 充电，0 元入手于某东。

小米 65W GaN 氮化镓充电器是我入手的第一款氮化镓充电器，这也是小米目前推出的唯一一款氮化镓充电器，这款充电器发布后，受到了用户的高度关注，而且市场销量一直都很不错。

这款产品不是首款上市的氮化镓充电器，但却是智能手机行业乃至于消费电子行业颇具标志性的产品，它的发布更像是一剂强心针，激活了多行多业氮化镓充电器的普及。多个手机厂商也纷纷推出了自家的氮化镓充电器，比如华为、努比亚和联想等，不仅如此，不少消费电子品牌也在积极发力氮化镓充电器，例如倍思、绿联和安克等。

▲ 华为 65W GaN 双口充电器

到底什么是氮化镓充电器？



其实氮化镓这个名词在过去的消费电子领域几乎鲜为人知，直到 2020 年才成为科技界的一个热词，氮化镓（GaN）被称为第三代半导体材料，是一种可以代替硅、锗的新型半导体材料。



由它制成的氮化镓开关管开关频率大幅度提高，损耗却更小。这样充电器就能够使用体积更小的变压器和其他电感元件，从而有效缩小体积、降低发热、有效提高效率，而且功率密度更大。



简言之，氮化镓充电器相对于普通充电器，其核心优势就在于体积更小、效率更高、更安全。我使用这款氮化镓充电器也有一段时间了，下面就通过深度评测和实际的使用体验聊聊这款充电器到底怎么样？

以下内容主要包括「开箱与外观」、「基础参数」、「充电兼容性」、「小米10 Pro充电实测」、「拆解」以及「总结」六大项部分。

一、小米 65W 氮化镓充电器开箱与外观





首先外包装和小米很多产品一样，依然是熟悉的简洁风，看着也比较精致，没有任何复杂的图案设计，表面白色，正面居中位置是充电器的外观图片，右上角为橙色的小米 logo ，下方是产品名称“小米 GaN 充电器 Type-C”，右边是特意加大字号的 65W 字样。



背面是充电器的参数信息，可以看到充电器的核心卖点在于超小体积、65W 可充笔记本以及黑科技材料氮化镓，同时还贴有产品标签，可以看到这个充电器的生产日期是 2020 年 8 月。

而在包装盒的四个侧面，是小米 Logo 和产品名称及核心卖点信息，如下图。

包装盒开合方式依然是经典的内盒上盖垂直开合，打开上盖时阻尼较大，而且内盒不能自然下落，需要双手配合才能开启，非常像开箱手机的那种感觉。



打开包装盒，可以看到内部的充电器采用纸质内衬固定，内衬上表面有明显的“内含数据线”字样。



取出纸质内衬，可以看到内置一根 USB-C to USB-C 数据线，可用于 USB-C 接口的手机和笔记本电脑等设备充电。此外还有一个使用说明书。



以下是这个小米氮化镓充电器的全家福，包括包装盒、充电头、数据线和使用说明书。



下面来看充电头、数据线和使用说明书的外观细节。



1.充电头

充电头白色 PC 材质，基本是一个长方体外形，同时侧面四边角作圆弧处理，侧面有一圈起保护作用的塑料覆膜，去除覆膜，表面为钢琴烤漆处理工艺，手感光滑。



侧面其中有一面印有 “XIAOMI 65W” 的字样，充电器上方是一个 USB-C 输出接口，内部白色胶芯，每一侧有 8 根触点。



充电器下方表面印有参数信息，输出最高 20V/3.25A（65W），其中还有一档专用于小米 10 Pro 的10V/5A（50W），输入端为固定式插脚。



这个充电头给我的第一印象就是体积小巧，完全不像是支持最高 65W 的功率输出，和小米 10 Pro 原装 65W 充电头对比起来，仅仅有一半的大小。



体积又和乐视的 EQ-24BCN 24W 充电头基本相当。



放把参考尺，感受一下这三款充电头的体积大小~



2.数据线

充电器附送一根 USB-C to USB-C 数据线，线材使用橡胶扎带规整捆扎，线长 1 米，这根线最高支持 5A 电流，但在表面没有任何的支持电流标注，在这一点上与小米 10 Pro 原装 65W 充电器的数据线有着明显不同。



▲ 左为原装，右为小米氮化镓

USB-C 插头内部特写，两侧各 8 根触点，USB2.0 接口。



3.使用说明书

这个说明书的版本是 V2.0，包含产品介绍、基本参数、警告、产品特点和保修说明等内容，注意到其中有一处细节这样描述到：“适用 5000 米的高海拔场合使用。”



以上内容就是这款小米 65W GaN 氮化镓充电器的外观部分，下面是这款氮化镓充电器的基础参数细节。

二、基础参数细节

型号 AD65G，产品尺寸 30.8×30.8×56.3 mm，充电头重量约 82g，以此算来功率密度高达 1.21W/cm³ 。输出：5V/3A、9V/3A、10V/5A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A，即最高输出功率 65W，其中的 10V/5A 专用于小米 10 Pro 的 50W 快充。



使用 USB 测试仪检测充电头的输出协议，显示支持 BC1.2、Apple 2.4A、三星 AFC、华为 FCP、QC4+ 等协议。



同时还检测到支持 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A 五档固定电压档位，以及 5-11V/3A、5-20V/3.2A 两档 PPS 自适应电压档位。



USB 测试仪读取这条数据线的 E-Marker 信息，显示支持 20V/5A 的传输能力，也就是最高支持 100W 的功率，USB 2.0 数据传输标准。



三、充电器兼容性测试



这一部分主要介绍这款充电器的快充兼容性，测试条件：环境温度 23.9℃ ，所测试设备剩余电量均低于 20% ，手机设备处于息屏状态，其余默认设置。



1、小米 10 Pro。实测小米氮化镓充电器为其充电是 PPS PD3.0 协议，电压电流 9.3V/5.0A，功率 47W，接近标称最高支持的 50W 快充功率。



2、小米 6。实测小米氮化镓充电器为其充电是 QC3.0 协议，电压电流 8.9V/1.9A，功率 17.7W，接近标称最高支持的 18W 快充功率。



3、华为 Mate 10。实测小米氮化镓充电器为其充电电压电流 8.9V/1.8A ，功率 16.3W，未达到标称最高支持的 22.5W 快充功率。



4、荣耀Magic 2。实测小米氮化镓充电器为其充电电压电流 8.9V/1.1A，功率 10.1W，未达到标称最高支持的 40W 快充功率。



5、三星Galaxy S20+。实测小米氮化镓充电器为其充电是 SDP 协议，电压电流 9.2V/2.5A，功率 22.9W ，接近标称最高支持的 25W 快充功率。



6、小米移动电源 10000mAh 高配版。实测小米氮化镓充电器为其充电是 QC2.0 协议，电压电流 11.9V/1.6A，功率 19.4W，略大于标称最高支持的 18W 快充功率。

四、小米10 Pro 快充测试

我当初买这个小米 65W GaN 氮化镓充电器的初衷也是为了给小米 10 Pro 充电，所以对小米 10 Pro 的充电测试自然是必不可少。

首先是测试条件：小米 10 Pro 系统版本：MIUI 12 v20.6.18，全程开启飞行模式下息屏，未对温控和内核做任何修改；测试环境温度：23.9℃ 。







1.充电测试结果

从 1％-100％ 完全充满耗时 45 分钟，充电全程中最高电压 9.5V ，最高电流 5.1A，最高功率 47W。

2 分半充至 10% ，9 分钟充至 30% ，16 分钟充至 50% ，29 分钟充至 80% 。







2.分阶段分析



充电初始阶段，最高功率也是出现在这一阶段，近 47W 的功率持续了 3 分钟，电压电流维持约 9.3V/5A。



充电第二阶段，充电功率较前一阶段明显下降，先是约 32W 的功率持续了 13 分钟，电压电流维持约 9.1V/3.6A。随后在 20 分钟的时间内，充电功率和电流均呈现阶梯式下降趋势，这一阶段最后功率下降至约 10W。





最后的涓流充电阶段，时长约 7 分钟，功率基本维持 7.3W，电流维持约 1.5A，电压维持 5V 不变，直到手机完全充满。



在发热情况方面，由于没有专业测温仪，通过主观触感，感觉温热，比原装 65W 充电头温度略微高，但也完全在正常范围。

五、总结

这款小米 65W GaN 氮化镓充电器上市已经有 8 个月了，这其间不论是手机厂商还是消费电子品牌，都相继推出了多种多样的氮化镓充电器，其中多以 65W 为主，有些产品的售价甚至低于百元，属于氮化镓充电器的时代开始了。我出于对小米 10 Pro 充电的需求，最终还是选择了这一款。

做工精致，体积小巧，而且远远小于同功率的普通充电器，重量仅为 82g，功率密度高达 1.21W/cm³ 。携带方便，插在插线板上不会因为体积大而和其它设备发生冲突。在充电速度方面，和小米 10 Pro 原装的 65W 充电器无异，都能实现 45 分钟完全充满。

小米氮化镓充电器具备 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A 五个完整的固定电压档，测试还发现支持 5-11V/3A、5-20V/3.2A 两个 PPS 电压档，支持 QC4+、苹果 2.4A、三星 AFC、华为 FCP 等充电协议，兼容以上协议的手机、笔记本电脑和移动电源等设备充电。对于小米 10 Pro 则是 10V/5A 小米私有协议快充。

▲ 官方提供的笔记本电脑充电兼容列表



氮化镓充电器有着普通充电器所无法比拟的功率密度，体积小巧就是它最大的优势。小米这次进入氮化镓充电器市场，拉低了市场的产品均价，大大加速了氮化镓充电器在消费电子领域的普及，同时如今智能手机的快充功率也在不断攀升，真正属于氮化镓充电器的时代来了！