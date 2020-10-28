近几年都「黄」，但似乎今年苹果 iPhone 12 屏幕特别「黄」

自 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 上市以来，便有不少用户反映新设备的屏幕偏黄，虽然目前尚不知道问题的根源，但从网上的反馈来看，这两款型号或多或少都存在这样的问题。

以下反馈来自知乎匿名用户，中间是 iPhone 12，旁边是 iPhone XR 和 iPhone 11。仔细观看可以发现 iPhone 12 的上面偏红，下面就没有。





明显发黄，关了原彩模式还是发黄。





网友@shaw911 则表示，夜间看屏幕还是iPhone 11 舒服，开着原彩更好。iPhone 12 白天挺好，关了原彩和夜览一点也不黄，开了就太黄了。





网友@hnsodohnsodo 则表示，体验店iPhone 12 和iPhone 12 Pro 对比，iPhone 12 冷屏 iPhone 12 Pro 屏明显发黄。





来自 iPhone 12 贴吧的@天山一朵云11 则表示，iPhone 12 的屏幕明显发黄，给人感觉不通透。





甚至在苹果官网社区，也有用户反映了屏幕偏黄的问题。

大家不妨看看事情的进展，又或者是等另外两款 iPhone 12 发布后再作定论。这究竟是屏幕质量问题，还是苹果的屏幕调校问题呢？