京东物流：郑州亚洲一号升级启用，河南 16 地市网购 “当日达”

IT之家10月28日消息 10 月 28 日，JDL 京东物流升级启用郑州亚洲一号智能物流园区（以下简称 “郑州亚一”），该园区集物资集散、仓储加工、运营结算、多式联运、城市配送、信息处理、配套服务等功能为一体，是 JDL 京东物流在中原地区最大的物流枢纽中心。

IT之家获悉，郑州亚一投运后，河南将有更多消费者能够体会到 “上午下单，下午收货”的极速购物体验。同时，郑州亚一也将有力推动郑州建设千亿级现代物流产业基地，助力郑州国际物流中心城市建设。

16 地市网购可 “当日达”

据了解，亚洲一号是 JDL 京东物流自建的亚洲范围内建筑规模最大、自动化程度最高的现代化智能物流项目之一，通过在商品的立体化存储、拣选、包装、输送、分拣等环节大规模应用自动化设备、机器人、智能管理系统，来降低成本和提升效率。同时，JDL 京东物流根据全国各个区域的商品属性和分拣需求进行统筹规划和布局，针对性地解决大、中、小件订单不均衡，场景复杂的难题，实现物流综合处理能力的有机匹配和全面提升。

除了拥有百余台搬运型 AGV 机器人地狼仓外，郑州亚一还拥有业内领先，自动化程度最高的分拣中心。整个智能分拣中心由高速自动矩阵、支线自动分拣机、传站自动分拣机等部分组成。同时，得益于系统性的智能设备应用和订单的集中式、规模化处理，郑州亚一智能分拣中心的分拣效率比传统作业方式提升 5 倍，日均可处理 100 万单。仓内目前可存储中小件近 2000 万件，大件 30 万件，包含手机、笔记本电脑、休闲食品、美妆个护等 100 多个品类，拥有百万级的 SKU。

郑州亚一投运后，将与 JDL 京东物流在驻马店、洛阳、鹤壁、南阳等地设立的多个中心仓和卫星仓，构成一体多面的大件物流网络，不仅服务核心城市，也将为低线市场和快递进村等战略提供了重要的基础和保障。随着郑州亚一的正式运营，今年 11.11 期间，河南省内更多消费者可以享受上午下单、下午收货的极速快递体验。