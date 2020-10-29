游戏软件天天闪退报错：一键解决问题的神器

很多朋友都遇到过软件游戏报错的问题。一个游戏好几十几百 G，安装完成后，打开就弹出这么一个报错框，谁受得了？

这到底是为什么呢？很多软件游戏，在开发时都使用了微软 Visual C++ 编写，并使用了微软提供的封装函数。如此一来，软件游戏在运行的时候，也必须调用这些函数，但系统并不自带相应的 Visual C++ 运行库，就会导致软件游戏运行报错。要怎么解决？下面来简单介绍一下方法。

方法一：安装微软官方 Visual C++ 运行库

既然知道了出错是缺乏 Visual C++ 运行库，那么手动安装 Visual C++ 运行库就是根本上的解决之道。不过大家上网一搜，不难发现 Visual C++ 运行库又分为许多版本，例如 2013 版、2015 版、2017 版等等，要怎么才能找全？

其实无需烦恼，微软已经将各个版本的 Visual C++ 都集合到了同一页面当中，大家只要下载安装即可。

Visual C++ 下载地址：https://support.microsoft.com/zh-cn/help/2977003/the-latest-supported-visual-c-downloads

通常来说，只要下载 2015、2017 和 2019 的 Visual C++ 运行库，就可以解决绝大部分的 Visual C++ 的报错问题。要注意，微软提供了 32 位和 64 位系统的 Visual C++ 运行库安装包，根据实际情况下载安装吧。

方法二：安装微软常用运行库合集

微软官方提供了 N 个版本的 Visual C++ 运行库下载，但是这些运行库都是分开的，下载安装都比较麻烦。所幸网上有其他人将这些运行库整合在了一起，一个安装包即可补全所有的 Visual C++ 运行库！

微软常用运行库合集：https://www.ghpym.com/yxkhj.html

根据介绍，这个合集中包含了从 Visual C++ 2005~2019 的所有运行库，而且安装文件都来自于微软官网，是最新的数字签名版。

和微软官方提供的各版本分开的 Visual C++ 运行库相比，合集使用起来无疑方便得多，由于服务器在国内，下载也更加顺畅，可以称得上是 “神器”了。这个合集当前由 “果核剥壳”网站维护，大家如果图方便，可以尝试一下。

总结

缺乏 Visual C++ 运行库报错，是很常见的现象，大家不需要太过大惊小怪，希望上文提到的方法能够帮到大家吧。