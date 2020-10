游戏软件天天闪退报错：一键解决问题的神器

很多朋友都遇到过软件游戏报错的问题。一个游戏好几十几百 G,安装完成后,打开就弹出这么一个报错框,谁受得了?

这到底是为什么呢?很多软件游戏,在开发时都使用了微软 Visual C++ 编写,并使用了微软提供的封装函数。如此一来,软件游戏在运行的时候,也必须调用这些函数,但系统并不自带相应的 Visual C++ 运行库,就会导致软件游戏运行报错。要怎么解决?下面来简单介绍一下方法。

方法一:安装微软官方 Visual C++ 运行库

既然知道了出错是缺乏 Visual C++ 运行库,那么手动安装 Visual C++ 运行库就是根本上的解决之道。不过大家上网一搜,不难发现 Visual C++ 运行库又分为许多版本,例如 2013 版、2015 版、2017 版等等,要怎么才能找全?

其实无需烦恼,微软已经将各个版本的 Visual C++ 都集合到了同一页面当中,大家只要下载安装即可。

Visual C++ 下载地址:https://support.microsoft.com/zh-cn/help/2977003/the-latest-supported-visual-c-downloads

通常来说,只要下载 2015、2017 和 2019 的 Visual C++ 运行库,就可以解决绝大部分的 Visual C++ 的报错问题。要注意,微软提供了 32 位和 64 位系统的 Visual C++ 运行库安装包,根据实际情况下载安装吧。

方法二:安装微软常用运行库合集

微软官方提供了 N 个版本的 Visual C++ 运行库下载,但是这些运行库都是分开的,下载安装都比较麻烦。所幸网上有其他人将这些运行库整合在了一起,一个安装包即可补全所有的 Visual C++ 运行库!

微软常用运行库合集:https://www.ghpym.com/yxkhj.html

根据介绍,这个合集中包含了从 Visual C++ 2005~2019 的所有运行库,而且安装文件都来自于微软官网,是最新的数字签名版。

和微软官方提供的各版本分开的 Visual C++ 运行库相比,合集使用起来无疑方便得多,由于服务器在国内,下载也更加顺畅,可以称得上是 “神器”了。这个合集当前由 “果核剥壳”网站维护,大家如果图方便,可以尝试一下。

总结

缺乏 Visual C++ 运行库报错,是很常见的现象,大家不需要太过大惊小怪,希望上文提到的方法能够帮到大家吧。