Win10 升级烦不胜烦：可能是最简单的禁升级工具

Win10 自发布以来，系统升级一直是诸多用户的吐槽点。在很多情况下，你无法控制 Win10 自动给自己升级，经常会出现莫名其妙更新了驱动导致硬件失灵、要演示 PPT 时发现电脑在升级重启等尴尬情况。现在的 Win10 已经对升级更新流程作了优化，可以一定程度上阻止自动更新，但仍需要手动进行一些调节，对于不熟悉电脑的人来说，仍显得麻烦。

有没有什么办法，可以更方便地禁用 Win10 的所有更新？其实当前就有很多这样的工具。今天，就来给大家介绍一款极其容易上手的，一键就能禁止 Win10 所有的更新行为！

Windows Update Blocker：https://www.sordum.org/9470/windows-update-blocker-v1-6/

这款工具名为 Windows Update Blocker，看名字就知道它的功能就是用于拦截 Win10 的更新。它的使用非常非常简单，是一款无需安装的绿色软件，解压后运行即可。

Windows Update Blocker 是绿色软件，无需安装

开启后，即可看到非常显眼的 Windows Update 控制按钮。选中 “禁用服务”，软件会自动勾选上下面 “保护服务设置”的选项，最后点击 “立即应用”，就可以停止 Win10 的自动更新了。

开启 Windows UUpdate 的状态

一键关闭 Windows Update

这款 Windows Update Blocker 的效果是非常出色的，因为它可以禁用掉 Windows Update 的相关服务。点击 “菜单”，在 “服务列表选项”中，可以看到各个 Windows Update 服务的运行状态。如果软件主界面显示服务状态已经停止，服务列表中的各项服务也都不再运行，就意味着 Win10 自动升级没有了运行的先决条件，再也无须担心 Win10 何时会发神经自动重启升级了。

一些选项菜单

在 “服务列表选项”中，可以看到各种 Windows Update 相关服务的活动状态

总的来说，这是一款非常行之有效又易用的实用工具。Win10 的自动更新的确困扰了许多人，希望这款工具能帮到大家吧。