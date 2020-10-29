华为 Mate 40 Pro 拆解：每个部件几乎都是模块化

IT之家 10 月 29 日消息 继 iPhone 12 和 12 Pro 之后，艾奥科技现在又带来了华为 Mate 40 Pro 的拆机视频。

与拆解其他智能手机类似，从华为 Mate 40 Pro 机身背面开始。将后盖加热 3 分钟左右，然后用吸盘和拆机片取下后盖。华为 Mate 40 Pro 的后盖还是很容易拆卸的。后盖上几乎没有任何部件，只有电池和摄像头的位置有一些缓冲泡沫。

揭开后盖后，可以看到主板和电池上覆盖了一个中框。在中框上，可以看到激光对焦模块、NFC 感应线圈、无线充电线圈。

在进行拆解之前，需要将固定中框的螺丝全部卸下，然后将激光对焦感应线与主板断开。华为将主板盖板、激光对焦模块、NFC 感应线圈、无线充电线圈集成在同一个模块中。模块上贴有两张散热贴纸。

断开电池线后，可以取出华为 Mate 40 Pro 的后置摄像头模块。长焦摄像头使用单独的模块，而主摄像头和广角摄像头则设置在同一个模块上。

摄像头的规格如下：

主摄像头： 50MP，f/1.9，23mm，1/1.28"，1.22µm，全向 PDAF，激光 AF。

长焦相机。12MP，f/3.4，125 毫米，PDAF，OIS，5 倍光学变焦。

超广角相机：20MP，f/1.8，18mm，PDAF。

卸下固定主板的螺丝，取下主板。可以看到主板上所有的元件和芯片都被金属罩覆盖。拆下金属罩后，可以看到主板正面的 ROM 芯片，麒麟 9000 的 SOC 被封装在 ROM 下面，所以我们看不到。

华为 Mate 40 Pro 的 USB-C 接口 (充电和耳机)是集成在一根线上的，因为 USB-C 接口非常容易损坏。独立的 USB-C 接口模块，以后更换起来非常方便。SIM 卡槽位于底板背面。扬声器用胶水固定在机身左下角。

电池的拆卸很方便，电池下方有一个拉片。电池规格为 16.94Wh（3.85V，4400mAh），比华为 Mate 30 Pro 的 17.32Wh（3.85V，4500mAh）略小。

为了提高充电速度，我们可以看到 Mate 40 Pro 的电池有两条线，分别位于电池的左右两边。

IT之家了解到，华为 Mate 40 Pro 几乎每一个部件都是模块化的，都可以独立更换。拆下后盖、中框、线缆后，拉动标签就可以快速更换电池，这种设计对于维修来说非常友好。