美国六大科技巨头市值 2 天蒸发 2700 亿美元

美国时间周三，美股收盘大幅下挫。全球新冠感染病例大幅上升及其对经济的潜在影响让投资者感到担忧。

道琼斯指数收于 26519.95 点，下跌 943.24 点，跌幅 3.43%，连续第四个交易日下跌。标准普尔 500 指数收于 3271.03 点，下跌 3.53%；纳斯达克综合指数收于 11004.87 点，下跌 3.73%。道指和标指均遭遇了自今年 6 月 11 日以来最糟糕的一天。

具体来说，在美股周三交易中，科技龙头股集体重挫，苹果股价收于 111.2 美元，下跌 4.63%；谷歌母公司 Alphabet 股价收于 1516.12 美元，下跌 5.46%；亚马逊收于 3162.78 美元，下跌 3.76%；微软收于 202.68 美元，下跌 4.96%；Facebook 收于 267.67 美元，下跌 5.51%；特斯拉收于 406.02 美元，下跌 4.39%。

而在过去两个交易日，美国六大科技巨头的市值一共蒸发了 2700 多亿美元。其中亚马逊的市值蒸发了约 300 亿美元，微软市值蒸发了 700 亿美元，苹果市值缩水 700 亿美元，特斯拉市值缩水 130 亿美元，Alphabet 市值缩水 500 亿美元，而 Facebook 市值缩水 400 亿美元。

此外，甲骨文收于 55.59 美元，下跌 2.61%；IBM 收于 106.65 美元，下跌 3.54%；奈飞（Netflix）收于 486.24 美元，下跌 0.55%；推特（Twitter）跌 5.34%，优步（Uber）跌 1.49%；Lyft 跌 3.10%。

美股中的芯片龙头股普遍下跌，台积电收于 83.85 美元，下跌 3.30%；英伟达收于 505.08 美元，下跌 5.75%；英特尔收于 44.25 美元，下跌 3.05%；阿斯麦收于 362.86 美元，下跌 0.96%；博通收于 347.21 美元，下跌 3.45%；高通收于 121.58 美元，下跌 3.44%；德州仪器收于 143.00 美元，下跌 2.80%；AMD 收于 76.40 美元，下跌 3.14%；应用材料公司跌 2.57%；美光科技跌 3.77%。

在美国上市的主要中概股普遍下跌，阿里巴巴收于 307.94 美元，下跌 2.90%；京东收于 80.08 美元，下跌 3.53%；拼多多收于 89.99 美元，下跌 0.35%；哔哩哔哩收于 44.37 美元，下跌 3.16%；好未来收于 66.52 美元，下跌 0.06%；爱奇艺收于 24.60 美元，上涨 2.59%；跟谁学收于 69.05 美元，上涨 1.11%；微博收于 41.50 美元，下跌 0.41%；蔚来跌 3.27%；理想汽车跌 2.71%；小鹏汽车跌 4.42%。

美国约翰 · 霍普金斯大学编制的数据显示，过去一周，美国新冠病毒感染病例日均增加 71832 例，创历史新高。与此同时，美国新冠跟踪项目的数据显示，在全美 36 个州，与新冠病毒相关的住院人数上升了 5% 或更多。此外，整个欧洲的新冠肺炎病例也在急剧上升。

最近新冠病例的增加已经导致一些国家恢复了某些限制社交距离的措施。在美国，伊利诺斯州已经命令芝加哥关闭室内餐厅。在欧洲，德国官员同意实施四周的局部封锁，而法国政府则在全国范围内实施新的限制，直至 12 月 1 日。

CNBC 著名财经节目主持人吉姆 · 克莱默（Jim Cramer）周三表示：“我认为会有人呼吁其它城市实行类似芝加哥那样的封锁。没有刺激措施的封锁，就是目前我们看到的情况。”

他说：“这令人遗憾，因为如果有刺激措施，我们就会关注企业第三季度财报，而企业第三季度财报实际上相当不错。”

被华尔街称为市场 “恐惧指标”的芝加哥期权交易所波动率指数（VIX）突破 40，达到今年 6 月 15 日以来的最高水平。

到目前为止，道指本周已累计下跌 6.4%，创下今年 3 月份以来最大单周跌幅。同期，标指累计下跌了 5.6%，也是今年 3 月份以来最糟糕的一周。以科技股为主的纳斯达克指数本周已累计下跌 4.7%。