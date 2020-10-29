欧洲智库：欧盟科技行业监管新规或造成千亿美元经济损失

据报道，欧盟正计划通过新规则来打压美国科技巨头公司。布鲁塞尔智库欧洲国际政治经济中心（ECIPE）警告称，此举可能会导致欧盟 27 国损失最多 850 亿欧元（1005 亿美元）的经济增长。



根据提议中的规则，Facebook、谷歌、亚马逊和苹果等公司可能必须共享数据，并禁止在平台上偏向自主服务。

在谷歌赞助、将于本周发表的这项研究中，ECIPE 表示，调整监管方式可能会对欧盟经济造成 “寒蝉效应”。该机构称：“如果根据《数字服务法案》的提议，将在线服务监管从事后监管转为事前监管，那么基于 2018 年基准值，欧盟 GDP 将损失约 850 亿欧元，消费者福利将损失 1010 亿欧元。此外还将导致劳动人口减少 0.9%。”850 亿欧元相当于欧盟 GDP 的 0.5%。

ECIPE 表示，该机构研究了对通用技术，尤其是电信行业通用技术的事前监管，随后将结果复制到互联网平台，得出了这样的数字。这份研究凸显了事前监管的风险。事前监管指的是，在任何损害竞争或导致市场机制失灵的事件出现之前，就规定公司应该怎么去做。

报告称：“事前监管不太适合快速发展的行业，也不适合管理低风险的通用技术。”ECIPE 指出，欧盟这个立法框架没有考虑如何迅速调整规则，也不清楚欧盟希望通过此举去解决哪些市场机制失灵问题。此外欧盟也没有说明，即便可能对市场造成不利影响，为何当前的市场机制无法解决问题。

欧盟委员会将于 12 月 2 日公布这些规则，随后还需要与欧盟各国和欧洲议会进行沟通，才能形成立法。