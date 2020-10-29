三大科技巨头遭国会拷问，是「恐吓」还是「防止权力滥用」

据报道，Facebook CEO 马克 · 扎克伯格 10 月 28 日在参议院商务委员会听证会上表示，Facebook 在六个月前就发现了与密歇根州州长格雷琴 · 惠特默（Gretchen Whitme）绑架有关的活动。

应参议院商务委员会的传唤，扎克伯格、谷歌 CEO 桑达尔 · 皮查伊（Sundar Pichai）和 Twitter CEO 杰克 · 多西（Jack Dorsey）到参议院就《通信规范法》第 230 条作证。

在问答环节，Twitter CEO 多西称，只要是出于善意，删除平台上的内容应该被允许。但共和党议员不相信这是出于善意的，这一点要得到改变。此外，他还谈到了决策的透明度，上诉决策的能力，甚至允许用户根据外部算法选择如何显示他们的内容。

多西指出，Twitter 已经采取了一项措施，使其算法更加透明。他支持一位研究人员提出的观点，即与第三方一起对其内容进行排名和过滤。多西称其为 “一个令人难以置信的鼓舞人心的想法”。

到目前为止，人们对 CEO 的声明还没有做出激烈的反应。这三只股票都下跌了超过 4%，而标准普尔 500 指数也下跌了 2.8%，原因是欧洲再次担心新冠肺炎感染人数激增。

扎克伯格和谷歌 CEO 皮查伊都谈到了他们公司为帮助人们登记投票和查找民调信息所做的努力。扎克伯格称，Facebook 已经雇佣了超过 3.5 万人从事信任和安全方面的工作。他正在研究 Facebook 的广告和选举诚信政策。扎克伯格说：“我为我们为支持民主所做的工作感到自豪。”

总统推文的潜在危害更大

参议院商务委员会主席罗杰 · 威克尔（Roger Wicker）问多西，Twitter 是如何确定哪些推文被贴上虚假或误导性标签的？多西称：“我们贴标签的目的是，提供更多的背景信息。”

威克尔指责 Twitter 在核实信息时采用双重标准，多西没有直接回答这个问题，但他为 Twitter 给特朗普的推文贴上事实核查标签的决定进行了辩护。多西称，当涉及到执法时，平台会评估这条推文将产生的线下影响。

威克尔似乎要通过一些例子来说明，他认为推特在执行其政策时存在的不一致之处。多西称，线下伤害是他们在决定是否在特定推文上发出警告时，使用的因素之一。他没有直接这么说，但言下之意是：拥有数百万追随者的总统发的一条推文，比一个匿名用户的潜在危害更大。

Facebook 六个月前发现绑架迹象

密歇根州民主党参议员加里 · 彼得斯（Gary Peters）引用了以密歇根州州长格雷琴 · 惠特默（Gretchen Whitme）为目标的绑架阴谋，作为 “线下伤害”的一个例子。

扎克伯格回答说，Facebook 确实禁止白人至上主义团体。他说：“我们禁止他们。我们视他们为恐怖组织。”

彼得斯问 Facebook 主动向官员提到了多少暴力威胁。扎克伯格回答说，他不知道这个数字，但称 Facebook 正在做更多的事情。他说，Facebook 在六个月前就发现了与州长惠特默有关的活动。

议员加德纳询问 Twitter 是否积极监控其认为散布误导性信息的账户。三位首席执行官都表示，这是合理的做法。

听证会带有政治目的

明尼苏达州民主党参议员艾米 · 克洛布查尔（Amy Klobuchar）认为，共和党人在总统选举前六天举行这次听证会，是将问题政治化。

关于司法部起诉谷歌反垄断一案，克洛布查尔称谷歌 CEO 皮查伊对司法部的回应是 “攻击性的”（offensive）。

来自南达科他州的共和党参议员约翰 · 图恩（John Thune）希望 Facebook 提供有关过去几年被 “压制”的内容的信息，要求扎克伯格提供该平台禁止或限制分发的报纸文章的完整清单。

扎克伯格称，他会与图恩跟进这方面的信息。多西说，他愿意提交一份名单。

图恩问，用户是否应该在如何对待他们的内容方面获得 “正当程序”？到目前为止，多西在建立更透明的制度方面，似乎比扎克伯格和皮查伊走得更远。

康涅狄格州民主党参议员理查德 · 布鲁门撒尔（Richard Blumenthal）指责共和党人举办的这场听证会，以 “恐吓”科技平台正当地删除虚假信息。

他向三位 CEO 追问，他们是否有应对选举结果不确定性（看看特朗普总统是否会利用他们的服务质疑选举结果）的计划。这三位 CEO 均表示，他们都有应对这种情况的计划。