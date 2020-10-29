彩电行业小米、创维、TCL、OPPO 掀起高端突围战，厂商仍靠低价走量

今年以来，彩电行业迎来了新的变化、机遇与挑战，厂商相继推出高端、高价电视，打响高端突围战；受疫情影响，电视的社交、娱乐功能开始凸显，部分厂商开始在细分市场推出专业级产品。

与此同时，电视厂商继续发力显示技术，开始在某一领域深度聚焦，5G+8K 也成为各家发布会的热点关键词。

业内人士表示，2020 年的彩电市场迎来了智能互联化、智慧互通化、社交娱乐化等发展趋势，如何盘活存量市场，实现高端突围，也将成为主要的看点。

高端突围战战火燃起，厂商仍靠低价走量

提及今年的彩电市场便离不开 “高端”这个关键词，年初至今，各家电视厂商分别推出了自家的高端电视产品，产品价格高达几万元甚至几十万元。

作为智能电视品牌的代表，小米自 2019 年宣布进军高端市场以来，便发布了多款高端电视产品。今年 7 月与 8 月，小米发布旗下小米大师系列两款超高端电视——电视大师 65"OLED、小米透明电视，其中，小米透明电视采用自发光透明 OLED 屏幕，售价高达 49999 元。

作为传统电视厂商的代表，创维方面多次强调走向高端，不参与价格战。日前更是将 2015 年收购的德国奢华电视品牌美兹旗下的美兹黑标引进中国市场，专供高端消费群体。

此外，TCL 则是瞄准 MiniLED 领域，将 75 寸 8K 电视价格拉升至 5 万 +；海信则主推激光电视，推出 100 英寸影院级全色激光电视 100L9-PRO，定价高达 99999 元。

值得注意的是，首次进军智能电视领域 OPPO，并没有沿袭智能电视走低价的初始路线，其在十月份推出的首款智能电视产品 OPPO 智能电视 S1 定位高端，据介绍，该产品采用 4K 量子点屏幕，售价 7999 元。

然而，记者注意到，2020 年上半年电视行业仍深陷 “价格战”的泥沼，据奥维云网数据显示，中国彩电市场重点尺寸与重点品牌的市场均价较上年同期均出现不同程度的下降，其中 70’’、75’’彩电价格下降最为明显。

从 6 月开始，重点尺寸液晶面板价格反弹上涨。然而据奥维云网线下监测数据显示，进入 9 月线下市场重点尺寸零售价格继续保持下降，75 寸产品处于成长期，价格保持大幅下降以获取市场。

业内人士普遍认为，电视行业的价格战不会消退，售价几十万甚至几百万的产品只是营销噱头，真正走量还是要靠低价电视。

用户愈发注重电视功能，社交、游戏电视应运而生

业内人士表示，在 2020 年疫情期间，由于各企业员工居家办公、中小学学生在线上课等需求激增，这让用户看到了一些电视的优势功能点，比如电视的大屏娱乐交互功能与大屏游戏功能等。

资深产业经济观察家梁振鹏表示：“最初，用户对于电视的用途局限于直播观看影视剧、点播影视剧等，而在此次疫情中，有关电视机的衍生用途凸显出来，包括大屏游戏、在线点歌、在线体感运动、在线教育等。未来，用户对于电视的依赖会从把电视机当成视听设备逐渐演变为综合大屏幕娱乐交互中心。”

深圳创维 - RGB 电子有限公司董事长兼总裁王志国称，2020 年将是 AI 摄像头在智能电视全面普及的一年，相关功能的加入可切实增强用户在游戏、健身、通信等方面的需求。

海信聚好看公布的数据显示，社交电视用户活跃度比智能电视平均水平高出 10 个百分点，社交电视用户平均每天使用视频通话 1.6 次，时长超过 10 分钟；用户每天点歌 9.6 次，时长超 1 个小时 ; 用户每天健身频次为 3.2 次，时长超 20 分钟。

在此环境下，厂商相继推出自家的 AI 娱乐、社交电视。创维电视在今年的春季新品发布会上，发布了 AI 娱乐电视创维 G71 系列电视。海信则推出全新一代社交电视 S7F，支持家庭私有云并，搭载全景云台摄像头，支持 AI CAMERA 和千人全高清视频通话功能。

除了社交属性以外，能够在电视上畅玩游戏也是非常多消费者所需要的。游戏爱好者高飞（化名）对记者表示，大屏对于游戏玩家的体验感更强，但游戏玩家会对游戏的动态画面清晰度和屏幕刷新率流畅性都有着特殊要求。游戏电视应运而生。

今年初，索尼针对 PS5 推出游戏电视 X9100H。创维电视则直接把夏季新品发布会上发布的高端 OLED 电视 S81 的升级款 S81Pro 定位为一款游戏装备，据介绍，该产品全程支持 4K 120Hz 片源，可实现类似 240Hz 刷新率效果。

对此，梁振鹏表示，“过去一段时间，电视机厂商把电视机定义为智能家居的交互中心，而并没有考虑到用户的接受度，使得电视机的智能化方向越走越偏。真正能够吸引用户的是休闲娱乐、生活，此次疫情可能会对电视机厂商的智能化方向起到一个纠偏作用。”

厂商初步聚焦某一显示技术展开存量竞争，8K 时代用户追求极致显示

从 2018 年开始，中国彩电市场就已进入存量市场，规模增长乏力，品牌竞争加剧。进入 2020 年，中国彩电市场零售量、额进一步收缩。

奥维云网数据显示，2020 年第三季度中国彩电市场销量 990 万台，同比下降 6.4%，销售额 261 亿元，同比下降 7.4%。自 6 月增长之后，7-9 月连续三月出现量额齐跌，市场陷入疫情后今年第二轮下滑周期。

如何在存量市场中争得更大的市场份额成为彩电厂商的关键发力点，彩电厂商在显示技术上下足了功夫。2019 年至今，已衍生出多种显示技术，显示技术面临多品类竞争，QLED、Micro LED、Mini LED、ELED 技术遍地开花。今年则有所不同，各大厂商在显示技术上有了初步聚焦。

经过此次疫情，激光电视成为唯一逆势增长品类，海信也因此更加坚定聚焦激光电视；创维则继续推 OLED 电视，今年先后发起多场 OLED 普及活动；三星则主推 QLED 电视，先后发布多款该品类电视……

业内人士认为，目前所出现的显示技术，一般情况下均能够满足用户对于画质的要求，并不像等离子电视与液晶电视交替的时代一样，不是某个特定的品类有显著的可有淘汰其他产品的优势，未来显示技术或朝着多元化方向发展。

进入 2020 年，三星电子、京东方、华星光电等也均在积极布局 8K 面板。流畅、超高清、高位深、广色域成为 8K 电视的标签。各大电视厂商也争相推出了自家的 8K 电视，“5G+8K”成为了各家发布会的热门，中日韩上演 8K 电视三国争霸。

3 月，海信发布了首款 85 英寸 8K Pro 双屏电视 85U9E，以双屏社交功能进军 8K 电视市场。随后，长虹电视举办了 5G+8K 全球发布会，一口气发布了 5 款 8K 电视新品。日韩电视厂商也不得空闲，索尼召开新品发布会，将 Z8H 系列 8K 电视价格压至自家 8K 电视产品的低点。随后，三星又带来了 QLED 8K 新品 Q950TS，将 99% 屏占比配置在 8K 电视上。

乐融致新 CEO 张巍在接受蓝鲸 TMT 记者专访时表示，可能真正的 5G+8K 时代不会太快实现，会比人们期待的要慢一些。张巍表示，内容会是推动 8k 成为主流的因素，没有内容只有硬件对用户来说是没有价值的。

然而，业内人士普遍认为，5G+8K 仍然是未来各大电视厂商的重点布局领域，用户始终在追求极致显示。