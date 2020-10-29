福特将于 11 月发布电动运输货车

据报道，福特汽车在周三发布了其四三季度财报，并且透露计划在 11 月发布纯电动版本的运输货车。福特的这款纯电动货车将在该公司全球范围内的所有市场上进行销售。



近一年多的时间以来，该公司一直表示将生产电动版运输货车。2019 年 4 月，福特宣布将在 2021 年之前，在欧洲市场销售电动版运输。今年春天，福特又表示，将在 2022 年左右在北美市场上生产并销售纯电动运输货车。

此前福特发布了其电动化计划，该公司将在 2022 年前投资超过 115 亿美元发展电动汽车，以争取商业客户，电动版运输货车正是此计划的一部分。

将商用货车纳入电动化战略的决定，与北美的销售情况和福特对未来增长的展望有关。周三，福特 CEO 吉姆 · 法利（Jim Farley）在与分析师举行的财报电话会议上表示，运输货车和福特 F-150 是汽车行业最重要、销量最高的两款商用车。

他说道：“这些电动汽车将成为真正的工作用车，有着极强的能力，并具有独特的数字服务和 OTA 升级能力，能够提供商业客户的生产力，提升时间利用效率。我们相信，纯电动商用货车和皮卡将会成为一个巨大的商业机会，并带来可观的利润，我们将抓住这个机会。”

周三福特公布，该公司第三季度的净利润为 24 亿美元，营收金额为 375 亿美元，超过了华尔街的预期。福特表示，预计 2020 年全年调整后的息税前利润为正，扭转了此前出现的较为暗淡的前景展望。