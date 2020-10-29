TCL 科技前三季度营收 487 亿元，同比下降 17.18%

10 月 29 日消息 TCL 科技昨日晚间发布了 2020 年前三季度财报。报告显示，前三季度实现营收 487 亿元，同比下降 17.18%；净利润 20.25 亿元，同比下降 21.42%。

其中，第三季度实现营收 193.77 亿元，同比增长 28.87%；净利润 8.17 亿元，同比增长 41.94%。

TCL 科技表示，2019 年 4 月，公司完成了重大资产重组交割，上年同期数据包含了重组资产 1-3 月份的业绩及重组收益 11.5 亿元。上年同期数据按重组后同口径计算，营业收入同比增长 18.4%。

公告表示，今年以来，贸易战进一步升级，科技和金融领域继续遭受冲击，加之新冠疫情尚未得到彻底解决，全球经济处于低谷。而得益于有效的疫情控制措施及国内国际双循环的相互促进，中国成为唯一正增长的主要经济体。全球经济格局正在加速重构，产业链持续调整，国内半导体材料、新型显示以及集成电路等战略新兴产业迎来新的发展阶段。公司坚持既定战略，以产品技术创新为核心驱动，极致降本增效，打造高端科技产业增长新动能，持续推进全球领先战略。

其中，TCL 华星实现营业收入 323.8 亿元，同比增长 31.9%，因主要产品均价低于去年同期，加之疫情曾带来的生产和物流影响，实现净利润 5.66 亿元，同比下降 56.3%。受益于全球大尺寸显示供需关系改善，三季度以来各尺寸面板价格稳步上涨；公司继续推动结构性降本，巩固经营效率效益领先优势；在新产线产能顺利爬至坡顶，三季度单季折旧费用环比二季度增加 5.73 亿元的情况下，TCL 华星三季度实现净利润 7.0 亿元，环比二季度大幅增加 6.59 亿元，同比增长 151.6%。产业金融及投资创投业务前三季度实现净利润 7.85 亿元。