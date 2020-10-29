苹果 iPhone 12 兼容主流 PD 充电器，功率可超 20W

IT之家10月29日消息 据充电头网报道，测试显示，iPhone 12 与市面上大部分主流 PD 充电器兼容，可获得 USB PD 快速充电效果。同时，借助 30W PD 充电器测试的结果多超过 20W，在 22W 与 23W 之间。

iPhone 12 系列新品于 10 月 14 日发布，搭载 A14 仿生芯片。苹果官网显示，iPhone 12 内置锂离子充电电池，支持 MagSafe 无线充电和 Qi 无线充电，可通过 USB 连接至电脑或电源适配器充电，视频播放最长可达 17 小时，流媒体视频播放最长可达 11 小时，音频播放最长可达 65 小时。

苹果表示，iPhone 12 系列快速充电 30 分钟最多可充至 50% 电量，需使用 20 瓦或更大功率的电源适配器。

IT之家了解到，这一数据来自苹果于 2020 年 9 月使用试生产的 iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 机型和软件，搭配相应的苹果 USB-C 电源适配器 (20 瓦型号 A2305) 进行的测试。快速充电测试采用放电完全的各款 iPhone 机型。