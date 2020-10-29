「剑桥分析丑闻」余波未平：Facebook 或在英国面临起诉

据报道，在剑桥分析丑闻曝光两年后，Facebook 有可能再次因为此事涉及的 100 万英国用户而陷入法律纠纷。

一个名为 “Facebook 欠我们的”（Facebook You Owe Us）的组织周三致信这家社交媒体巨头，称其启动了可能导致诉讼的法律程序。该组织在一份声明中说，这项法律行动将帮助数据遭到滥用的消费者索赔。

英国信息专员办公室（ICO）去年就本案与 Facebook 达成和解，包括缴纳 50 万英镑（约合 64.9 万美元）的罚款。ICO 引领了欧洲地区的调查，他们希望了解如此庞大的个人数据（多数属于美国和英国居民）是如何落入为特朗普提供竞选服务的剑桥咨询公司手中的。

“我们认为，由于 Facebook 未能保护我们的个人信息免遭滥用，所以违反了法律。”该行动负责人阿尔文 · 卡尔皮奥（Alvin Carpio）在声明中说，“从年收入拿出 0.01%支付罚款对 Facebook 来说是九牛一毛，这种惩罚力度显然不够。”

Facebook 于 2019 年 7 月与美国联邦贸易委员会（FTC）达成了一项 50 亿美元的历史性和解协议，以解决因剑桥分析丑闻而对其隐私行为进行的调查

Facebook 表示尚未收到有关英国法律诉讼的任何文件。

该公司在一份声明中说：“ICO 对这些问题进行了调查，包括扣押和分析剑桥分析的服务器，但没有发现任何证据表明考根博士将任何英国或欧盟用户的数据转移给了剑桥分析。”

这起丑闻源自一款通过 Facebook 进行性格测验的应用，该应用未经许可就在其下载用户之外访问了数百万人的信息。

自从 2018 年 3 月发生剑桥分析丑闻以来，Facebook 与欧洲隐私和反垄断机构的关系就已经恶化。欧盟之前针对 Facebook 的分类广告服务及其数据业务展开了两次调查，而德国的反垄断部门也已将公司作为目标。这家美国科技巨头还在其欧盟总部所在地爱尔兰陷入多起隐私纠纷。

“Facebook 欠我们的”表示，如果这项措施取得成功，就将表明个人数据对个人的价值，而且 “公司不能简单地获取它并从中非法获利，却没有从 ICO 的罚款中拿出一分钱支付给受影响的 Facebook 用户”

去年，一个名为 “谷歌欠我们的”的组织获得伦敦上诉法官批准后，代表数百万 iPhone 用户对谷歌的数据收集行为索赔。

“‘Facebook 欠我们的’和‘谷歌欠我们的’之类的案例为消费者提供了一条重要的补救途径，”负责该索赔案件的律师事务所 Milberg London 的执行合伙人詹姆斯 · 奥尔德纳尔（James Oldnall）说，“法院开始认识到个人数据具有价值，代理诉讼是让公司对滥用或误用数据负责的有益机制。”