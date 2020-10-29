米哈游《原神》移动端吸金近 2.5 亿美元，成上市首月全球收入最高手游之一

IT之家 10 月 29 日消息 Sensor Tower 商店情报数据显示，9 月 28 日上市以来，米哈游《原神》迅速成为全球最受欢迎的游戏之一，并在 30 天内吸金 2.45 亿美元。

上市首周，该游戏在全球 App Store 和 Google Play 的收入已经达到 6000 万美元。此后，其热度非但没有下降，反而随着 10 月 20 日新角色发布创下新高。在 9 月 28 日上市后的 30 天中，《原神》超越腾讯《王者荣耀》，《和平精英》和《PUBG Mobile》，Niantic《Pokémon GO》，Mixi《怪物弹珠》(Monster Strike)，成为全球收入最高的移动游戏。

就上市首月收入来说，《原神》同样取得亮眼的成绩，超越韩国 IP 巨作 Netmarble《天堂 2: 革命》和 NCSoft《天堂 M》，也超过 Nintendo《火焰纹章 : 英雄》(7000 万美元) 和 Epic Games《堡垒之夜》iOS 版 (2500 万美元)，仅次于《Pokémon GO》(2.83 亿美元)。

Sensor Tower Game Taxonomy(游戏分类)数据显示，《原神》是截至目前在美国市场首月收入最高的 RPG 手游，达到 4500 万美元。《火焰纹章 : 英雄》排名第二，为 1300 万美元；Netmarble《七大罪》排名第三，将近 1000 万美元。

中国是《原神》收入最高的市场，仅 iOS 端收入就超过 8200 万美元，占该游戏在全球 App Store 和 Google Play 总收入的 33.5%。海外市场贡献近 1.63 亿美元，占 66.5%。其中，日本是仅次于中国的市场，贡献了近 5900 万美元，占 24%；美国市场排名第三，贡献 4500 万美元，占 18.3%。

尽管从全球范围来看，《原神》在上市 30 天内位列全球手游收入榜首，但在中国 App Store，该游戏排名第三，仅次于腾讯《王者荣耀 》和《和平精英》。在日本市场，该游戏位列收入榜第四名，仅次于《怪物弹珠》，Konami《职业棒球之魂 A》(プロ野球スピリッツ A) ，Square Enix《勇者斗恶龙 Walk》(ドラゴンクエストウォーク)。在美国市场，该游戏排名第五，仅次于《Roblox》，《金币大师 Coin Master》，《糖果粉碎传奇》和《Pokémon GO》。

平台方面，来自 App Store 的收入达到 1.44 亿美元，占《原神》首月收入的 58.7%。Google Play 贡献了 1.01 亿美元，占 41.3%。

IT之家了解到，作为长期关注中国手游市场的专家，Sensor Tower 合作伙伴 Niko Partners 的高级分析师 Daniel Ahmad 指出：米哈游《原神》作为风靡全球的高品质游戏，为玩家提供了一个具备广阔探索空间，足够深度和沉浸感的开放世界 RPG 手游。米哈游通过《崩坏 3》在移动端积累了丰富的经验，同时也积极探索 PC 和主机平台，从而成功开发出这款跨平台的游戏巨作。

Ahmad 进一步指出，中国游戏开发商一直希望在获取本土玩家认可的同时，吸引更多的西方玩家。《原神》通过高品质，流行的游戏机制和足够的系统深度，成功开拓了西方市场。它对于西方玩家的惊喜在于，既获得了主机游戏般的体验，但又没有付费门槛。《原神》在全球范围的成功，反映了中国游戏厂商的进化历程，从 15 年前提供美术外包，到专注于本土市场的游戏研发，以及同时操盘中国和海外市场的研发实力。《原神》也印证了通过先进的开发技术，在移动端提供媲美主机的优质游戏的可能性。我们相信在不远的将来，将有更多游戏厂商探索跨平台研发领域。