雷军：祝贺小米生态链最早成员之一「九号公司」科创板成功上市

IT之家10月29日消息 今日上午，小米创办人、董事长兼 CEO 雷军发文祝贺智慧移动能力公司九号有限公司（简称 “九号公司”，证券代码 689009）在上海证券交易所科创板成功上市。

雷军表示，九号公司是一家专注于智能短交通和服务类机器人领域的企业，也是小米生态链大家庭里面最早的几个成员之一，公司产品主要包括智能电动平衡车、智能电动滑板车、智能两轮电动车、智能服务机器人等。

IT之家了解到，九号公司创办于 2012 年，2015 年 4 月全资收购了平衡车公司 Segway，同年 10 月推出了售价 1999 元的九号平衡车。

据介绍，九号公司目前已经拥有人机交互技术及机器人技术等 1000 余项行业基础核心专利，且这些技术大部分由公司自主研发。

雷军指出，时至今日，九号公司已成为电动滑板车品类的全球第一大品牌，每年交付的电动滑板车超过 150 万台，仅 2019 年一年，九号公司的电动滑板车在德国、意大利、西班牙等欧洲主要国家全都做到了市场份额第一。而在未来的着力发展方向上，智能电动车、全地形车、智能配送机器人都将会是九号自身业务和自主品牌。

▲ 雷军在小米之家体验九号卡丁车 | 图源：雷军