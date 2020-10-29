美股暴跌又曾放过谁，科技股泡沫预言家先知先觉

数周以来，有关科技股估值上升可能导致猛烈抛售的警告在暗流涌动。周三，他们显得如此有先见之明。

美国股市创出 6 月以来最大跌幅，病例增加威胁经济复苏。本周，美国股票市值蒸发了逾 2 万亿美元，华尔街的担忧指标飙升至四个月以来的最高水平。

从苹果公司到亚马逊公司的大型科技公司领跌，它们的股票相对于预期收益而言变得如此昂贵，以致于进一步的价格上涨变得难以论证。软件巨头 SAP SE 对未来利润发出警报，警告称进入 2021 年收入将遭受严重打击。一天后，在夏季的涨幅超过大盘涨幅 10 倍后，美国科技宠儿两个月来第二次加剧了市场波动。

“围绕新冠病毒引发另一波关闭浪潮的影响方面存在不确定性，”Miller Tabak + Co.首席市场策略师 Matt Maley 称。“如果其他科技公司之一像 SAP 一样谈论封锁在 2021 年影响其收益的事情，那么我们将面临一个大问题。”

标普 500 指数下跌 3.5%，收于五周以来最低。该指数中的科技股下跌了 4.3%。Alphabet 和 Facebook 下跌超过 5%。VIX 上涨近 7 点，收于 40 以上。

恰逢大型科技公司即将公布业绩之际，对未来收益的担忧也越来越强烈。尽管微软 (202.68, -10.57, -4.96%)第三季度利润超出预期，且其预测基本与预估相符，但投资者仍对微软进行了惩罚。该股暴跌逾 4%。

接下来说说市场五个最大成分股中的其他四个。苹果，亚马逊，Facebook 和 Alphabet 都在周四盘后报告业绩。预计所有这些公司都将展现出强劲的第三个日历季度业绩，但重点将放在他们如何看待 2020 年底和明年年初的情况。

“由于科技股支持了 2020 年的市场反弹，将真正驱动市场人气的是那些大型科技公司的业绩，”TIAA Bank 全球市场总裁 Chris Gaffney 称。“风险在于，它可能以负面的方式驱动市场人气，并像滚雪球一样翻滚而下，导致这种抛售。”

强大的资产负债表和满足居家需求的产品提供了安全保障，因此买家之前纷纷涌入科技巨头。由于规模优势，随着经济回升，他们一直持有科技股。但随着病毒肆虐以及国会不太可能通过一揽子援助计划来支撑经济，人们猜测科技股收益将无法满足较高的预期。

对于 David Einhorn 这样的空头来说，这正合心意。他称科技股正处于 “巨大”泡沫中，并表示他的公司增加了看跌押注。这位 Greenlight Capital 总裁称，科技股的峰值可能已经出现在 9 月 2 日。他提到看涨期权交易激增和行业集中度增加是过度兴奋的迹象。从那以后，科技股权重较高的纳斯达克 100 指数暴跌了近 10%。

“泡沫往往会因自身重量而倒塌。谁也无法幸免，” Einhorn 在 10 月 27 日给投资者的信中写道。Greenlight 通过增加一个新的所谓的 “泡沫篮子”来调整公司投资组合，这些泡沫篮子大多是 “二线公司和最近进行的 IPO 股票，其估值非常可观，”他补充说，但没有指出具体的股票。